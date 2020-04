Megkezdte a zöldség-gyümölcs házhozszállítást az Eisberg

„Összefogtunk a Eisberg kipróbált beszállítójával, Kovács Ervinnel, és logisztikai partnerével, a Logissimóval, így tudott gyorsan létrejönni a projekt. Kiegészítettük a beszállítói kört, mi adjuk a minőségbiztosítási hátteret: minőségellenőreink folyamatosan a raktárban kontrollálják, hogy a terméket rendelők megbízható, kiváló minőségű és ár-érték arányú termékeket kapjanak. Abban tűnünk ki a többi hasonló profilú cég közül, hogy közel 30 éves zöldségtermesztési kapcsolatrendszerrel, tapasztalattal rendelkezünk, így a legtöbb zöldséget közvetlen azoktól a termelőktől rendeljük, akikkel eddig is kapcsolatban álltunk. Ismerjük földjeiket, termesztési technológiájukat, termékkínálatukat, gyakran még a családjukat is” -mondja Gazsi Zoltán, az Eisberg ügyvezető igazgatója

Az import termékeket ők is kereskedőkön keresztül vásárolják, de csak olyanok kerülhetnek be, akik régóta a piacon vannak, és az évek során megbízható kontrollt alakítottak ki. Az Eisberg ragaszkodik az egynapos szállítási határidőhöz. Több céggel egyeztetett előzetesen, amelyek készek infrastruktúrával, hűtőautóval, kiszállító kollégákkal részt venni a kiszállításban, így a várható növekedést is képesek lesznek harmonikusan lekövetni - írják.

„Egyedül az induláskor ideális, hatékony termékkínálat kialakításában nincs még tapasztalatunk, hiszen nem ismerjük a folyamatosan bővülő kiszállítási zónából érkező új online vásárlók igényeit, de igyekszünk minden felmerülő igényre gyorsan reagálni. Az eddigi tapasztalatok alapján a vásárlók az alapvető termékek mellett a szezonális zöldségeket keresik kiemelten. Folyamatosan frissítjük a kínálatot: ma még nincs például spárga a webshopban, de igyekszünk, hogy minden sláger termék gyorsan elérhető legyen” – teszi hozzá Gazsi Zoltán.

„Újrahasznosított műanyag rekeszekben szállítunk, amelyeket a következő vásárlásnál kollégáink begyűjtenek, fertőtlenítenek és újra használnak. Semmihez nem használunk csomagolóanyagot, az eper is komposztálható tartóban érkezik a vevőhöz” – mondja Kovács Ervin, a VEGS & BAGS vezetője, majd hozzáteszi: „Egyedül a savanyúságokat szállítjuk műanyagban, de már dolgozunk azon is, hogy azok átkerüljenek üvegbe.”