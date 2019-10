Meglepő ízkombinációk és újszerű termékötletek

A verseny döntőjére a 2019. szeptember 26-29-i Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár szombati napján került sor. A szeptember 28-i véghajrá során a versengő csapatok nyilvános termékbemutatókat és prezentációkat tartottak.

A megmérettetést óriási érdeklődés kísérte, a versenyre ugyanis 269 pályázat érkezett Az előzetes várakozásokat felülmúló nagyszámú munkát tapasztalt szakemberekből álló zsűri értékelte, akik többek között az élelmiszer- és ital-előállítás területén éppúgy járatosak, mint a környezetbarát technológiák alkalmazása terén. A zsűri munkájában az AMC részéről Giczi Gergely ügyvezető-helyettes és Szakter Réka kiállítás- és rendezvényszervezési irodavezető vett részt, a SPAR képviseletében pedig Heiszler Gabriella ügyvezető igazgató, Várkonyi Krisztina beszerzési cégvezető és Bene Nikoletta marketingvezető működött közre - írják.

A versenybíróság a versenyző csapatok projektjeit elsősorban az innovatív jelleg, a csomagolás milyensége és a piacképesség alapján rangsorolta 1-től 5-ig. A döntési szempontrendszerben nagy jelentőséggel bírt, hogy az adott termék mennyire érdekes, különleges és egészséges, előállítása során új technológiai eljárásokat alkalmaznak, vagy összetevőiben egyedi megoldásokat tartalmaz. Sokat számított a csomagolás környezettudatossága, divatossága és felhasználóbarát volta is. A termék piacképességének vizsgálatakor pedig figyelembe vették – a kóstolói és kipróbálói vélemények alapján – a várható vásárlói élményt is.

„A minőségi magyar élelmiszerek egyre nagyobb teret nyernek az áruházainkban, ezáltal járulunk hozzá a hazai agrárium és feldolgozóipar fejlődéséhez. Az idei Hungaricool by SPAR innovációs verseny az Agrármarketing Centrum szakmai támogatásával is ezt a célt szolgálja, amelynek köszönhetően jövőre több új és eredeti magyar élelmiszertermékkel találkozhatnak hipermarketeink vásárlói. Nagyszerű eredményként értékelhetjük a közel 300 versenyrésztvevőt, amely arra is garancia, hogy hosszabb távú potenciállal rendelkezik a magyarországi élelmiszer-kereskedelmi ágazat” – mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója.

„Az Agrármarketing Centrum a kezdeményezéssel a hazai élelmiszeripari kis- és középvállalkozói szektor innovációs tevékenységét szeretné ösztönözni, az exportképes élelmiszeráruk körét igyekszik bővíteni, illetve mindezek által a teljes magyar élelmiszeripari kivitelt kívánja támogatni. Sikerként könyvelhetjük el, hogy a termékinnovációs versenyre nagy számban jelentkeztek, és számos egyedi és kiváló terméket láthattunk” – tette hozzá Giczi Gergely, az AMC ügyvezető-helyettese.