Megújul a Magyar PR Szövetség arculata

A szövetség számára a szervezeti megújulás stratégiai fontosságú, melynek része az arculat megújítása is, ebben pedig a Brightly Kommunikációs Ügynökség nyújtott kreatív támogatást nekik.

„A korábbi logó korszerűsítését tartottuk a legfontosabb feladatunknak úgy, hogy közben mind színeiben, mind formájában megőrizzük a játékosságát, a szövegbuborékra utaló „P” és „R” betűkkel” – emelte ki Lőrincz Róbert, a Brightly kreatívigazgatója.

A pr-szakma egyik legfontosabb célkitűzése a bizalomépítés, amely az MPRSZ számára is mindig kiemelt feladat volt. Ezt a tevékenységet pedig már új külsővel folytatja a szövetség. A megújulás ugyanakkor jóval több, mint egy logócsere. Az egyéni, vállalati és ügynökségi tagok ezentúl használhatják a tagsági formájuknak megfelelő logót névjegyeiken, email aláírásokban és weboldalon. Az év első hónapjaiban a tagozatok is megújultak, több helyen új elnök és tagság lát neki a szakmafejlesztési munkának – az arculat megújításával ők is olyan eszközhöz jutottak, amivel könnyebb lesz a piacon pozícionálni magukat - írják.

„A tavasz során megjelennek majd kisebb kiadványaink, ajánlásaink, amik mind az új arculati világnak megfelelő külalakban tűnnek fel. A szövetség számos ponton megújul, de ennek a folyamatnak még csak az elején tartunk. Egyik kiemelt irány, hogy a szakma felé piaci szolgáltatásokat nyújtsunk. Célunk volt, hogy az új logó méltó eleme legyen ennek az aktivitásnak. Köszönjük, hogy a Brightly pro-bono elvállalta ezt a feladatot; a végeredménnyel nagyon elégedett vagyok” – fűzte hozzá Sztaniszláv András, az MPRSZ elnöke.

A logó minden szerzői joga az MPRSZ-t illeti meg, így annak használata csak a szervezet írásos engedélyével használható. Az arculati kézikönyv, valamint a logók az alábbi címről letölthetők.