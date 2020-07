Megújult a Toyota vizuális megjelenése

A Toyota Európában mutatja be új vizuális megjelenését, amit a vállalat logójának és tipográfiájának átdolgozott változata fémjelez. Mindez markánsan új korszakot jelképez a Toyota történetében: egy olyan időszakot, amikor a cég autóipari vállalatból mobilitási vállalattá alakul át. Az új formanyelv mind digitálisan, mind fizikailag hatásosabban szólítja meg az örökké változó vásárlóközönséget, amely a mobilitási termékek és szolgáltatások egyre bővülő kínálata miatt választja a márkát. Az új vizuális megjelenés lényege az egyszerűsítés, és kialakításában a szakemberek négy alapelvre építettek: legyen előremutató, legyen mobilitásra kész, keltsen prémium benyomást, és teremtsen határozott egységet a Toyota minden üzletága és almárkája között.

A Toyota új logója egy egyszerű kétdimenziós grafika, méghozzá a ‘Toyota’ felirat nélkül, hiszen az embléma már enélkül is közismert egész Európában. A dizájn üzenete a letisztultság, az átláthatóság és a modernség, és tökéletesen beleillik a digitális térbe – ugyanakkor fizikailag megjelenítve is ugyanilyen hatékony. Ezt az új logót használja majd a márka minden kommunikációs kapcsolódási ponton, míg a jelenlegi logó továbbra is megmarad a járműveken. A most használatos márkakereskedői jelzések is megmaradnak, ezeket később, a Toyota 2025-ös Hálózati Stratégiájának keretében dolgozzák át.

Az új vizuális megjelenéshez új, egyedi tipográfia is tartozik: az online és offline környezetben egyaránt jól alkalmazható Toyota Type betűtípus, ami hatékonyabban szolgálja a digitális kommunikációt, összhangban azzal, hogy a vállalat erősíteni kívánja online kereskedelmi tevékenységét Európában. Az új embléma egyértelműbb és következetesebb szemléletet sugall a Toyota különböző üzletágaiban is, amelyeknek – ezzel összhangban – az elnevezésük is megváltozik: a Toyota Insurance Management például mostantól Toyota Insurance Services néven működik, mivel tevékenysége immár kiterjed a csatlakoztatott szolgáltatásokra és az új mobilitási termékekre is, míg a használt autókkal foglalkozó Toyota Plus neve ezentúl Toyota Approved Used lesz.

“Márkánk új vizuális megjelenítését a ‘holnap’ szem előtt tartásával dolgoztuk ki. Az volt a célunk, hogy még hatékonyabb kapcsolódást alakítsunk ki márkánk és ügyfeleink között, lehetővé téve számukra, hogy lépést tartsanak a Toyota gyors fejlődésével az elektromos járművek, a mobilitási szolgáltatások és az online kereskedelem terén. A dizájnt úgy alakítottuk ki, hogy minden lehetséges kapcsolódási ponton hatékonyabban szólítsa meg vásárlóinkat, akik mindezt most tapasztalhatják meg először, amikor bemutatjuk az új Yaris Hybridet, innovatív városi kisautónk vadonatúj, negyedik generációját” - avat be Toyota európai értékesítésért, marketingért és ügyfélélményért felelős alelnöke.