Megújult formában, az online térbe helyezve rendezik meg szeptemberben a Cégek Éjszakáját

2020. szeptember 24-én ultramodern, 3D-s technika segítségével, virtuálisan is megnyílnak a budapesti cégek kapui a munkavállalók számára.

"Tavasszal egy nagyszabású, több helyszínen zajló, offline esemény szerepelt a terveink között, ám a COVID-19 miatt újra kellett álmodnunk a Cégek Éjszakáját" – mondta el Deák-Nagy Csilla, a rendezvény főszervezője. A járvány gyökeresen és szinte hetek alatt átalakította a munkaerőpiacot munkaadói és munkavállalói oldalon egyaránt. Sokan veszítették el az állásukat, vagy gondolkoztak el karrierjük jövőjén, eközben a munkaadók tömegesen álltak át a home office-ra, és helyezték át a munkamenetet az online térbe. Mindenki számára egy új kezdet, ami most zajlik, a Cégek Éjszakája pedig erre a helyzetre reflektál. - "A cél továbbra is az, hogy a vállalatok megmutathassák, milyen értékeket képviselnek, hogyan dolgoznak, milyen jövőt nyújtanak a kollégáiknak. De fontos szempont lett az is, hogy a magukat újrapozícionáló fővárosi cégek megmutassák, hogyan alkalmazkodnak a jelenlegi helyzethez. Ebben pedig egy hibrid formájú, különleges esemény lesz segítségükre, amely nem mindennapi, 3D-s technológiai megoldásokkal, abszolút mértékben alkalmazkodik a jelenlegi járványhelyzethez” – tette hozzá Deák-Nagy Csilla.

A Cégek Éjszakája először mutatkozik be Magyarországon. 2020. szeptember 24-én délután négy és éjfél között a résztvevő cégek a járványügyi előírások betartása mellett biztosítanak lehetőséget arra, hogy a vendégek személyesen keressék fel a nyitott irodákat, de az online térben is várják az érdeklődőket. Lesznek digitális workshopok, videós bemutatkozások, lesz lehetőség személyes beszélgetésre is, a programokat különféle játékok fűszerezik – mindezekre a rendezvény virtuális platformján keresztül lehet majd becsatlakozni, kiválasztva az adott céget, amelyre a vendég kíváncsi.

„Bár ez a digitális forma sok piaci szereplőnek egyelőre még idegen, ugyanakkor a felnövekvő generáció, illetve a fiatal felnőttek már készség szinten használják a digitális eszközöket, és élvezik annak hatékonyságát, kényelmét” – mondta Deák-Nagy Csilla.

A cégek jelentkezése folyamatos, az érdeklődők pedig szeptember 15-től tudnak regisztrálni vendégként az ingyenes rendezvényre a Cégek Éjszakája virtuális platformján.