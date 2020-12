A zsűri meghozta döntését a díjakról, emellett a közönségszavazás is lezárult. Több mint 28 ezer képből kellett kiválasztaniuk a legjobb képeket - írja közleményében a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

A járványügyi helyzet miatt díjátadóra idén nem kerül sor. A zsűri tagjai személyesen juttatják el a díjakat a járványügyi szabályok betartása mellett. Az a célunk, hogy a járvány enyhülésével sokféle módon és sok helyen mutassuk be a legjobb alkotásokat. Szeretnénk, ha ezek a minőségi alkotások most nem csak a hazaszeretet, hanem a járványból való kilábalás és az újrakezdés szimbólumai is lennének.

A szakmai zsűri döntése alapján a Természet és táj kategória első helyezettje Mészáros Márk Séta a Marson, második helyezett Szilágyi Attila Kiskacsa vadászik, harmadik Potyó Imre Explózió című képe.

Fotó: Mészáros Márk Séta a Marson

A közönségdíjat szintén Szilágyi Attila Kiskacsa vadászik című képe nyerte. A Magyar Természetjáró Szövetség különdíjasa Kovács Norbert Körforgás című fotója.

Épített és tárgyi örökség kategóriában a zsűri első díját Bella László Dimenzió híd, a másodikat Szabó Ferenc Télitórium, a harmadikat Forster Ádám Időutazó című alkotása kapta. A közönségdíjas Balla-Schottner Bence És mégis forog a föld című sorozata lett. A Magyar Turisztikai Ügynökség különdíját Orbán Péter Szent reggelek című sorozata kapta.

Fotó: Bella László Dimenzió híd

Életképek kategóriában a zsűri első helyezettje Vanik Zoltán A Tour de Hongrie útvonalán sorozata, a második Jenei Boldizsár A Sáfián család című sorozata, a harmadik Szilágyi Anna Európa-bajnokok című képe lett. A közönségdíjat Tóth László Home office című sorozata nyerte. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete különdíjasa Baboss Buda Magyar család című fotója.

Fotó: Vanik Zoltán A Tour de Hongrie

A díjazott alkotásokat a pályázat hivatalos honlapján lehet megnézni.