A mémek, vagyis az interneten vírusszerűen terjedő vicces képek jól kiaknázható terepei a marketingnek, rajtuk keresztül könnyen megszólíthatóvá válnak a Z generáció tagjai. A mémmarketingnek számos előnye van, de az egyik legfontosabb, hogy az influencer marketinghez képest lényegesen nagyobb engagement rate-et generál, ahogyan ezt a közelmúltban egy, a közösségi médiában terjedő banános művészeti mém is bizonyította. Erről szólt a Médiapiac 2020-as első számában megjelent cikkünk.

Napjainkban a mémek uralják az internet porondját. Ezek a vírusszerűen terjedő humoros képek olyanok, akár egy közös vicc, amely összeköti a világ különböző pontjainak internetes felhasználóit. Mindenki érti őket, mindenki számára azonos jelentéssel bírnak, és éppen ezért adnak nagyszerű terepet a márkáknak arra, hogy szélesebb közönséget szólítsanak meg általuk.

A humor mindig is jó marketingeszköz volt, de a márkák napjainkban egyre gyakrabban fordulnak az influencerek helyett a mémaccountok felé, amikor a közösségi médiában akarnak hirdetni. A mémeket nemcsak a humor teszi jó üzenetközvetítővé, hanem a képi forma is, amely a terjedésüket nem köti egyetlen platformhoz – számtalan felületen megoszthatóak, könnyen fogyaszthatóak és befogadhatóak, ráadásul pozitív képet közvetítenek a brandről.

Hirdetés mémaccountokon keresztül

A Bloomberg adatai szerint egy-egy sikeres mémkampány akár 30 százalékos engagement rate-et is elérhet a Facebookon, szemben az influencerkampányok átlagosan 5–10 százalékos arányszámával, ami azt jelenti, hogy az ilyen bejegyzéseket a felhasználók szívesebben osztják meg, és gyakrabban kommentálják.

Az egyik első jelentős sikereket elérő mémaccount, a 4,3 millió követővel rendelkező My Therapist Says (A pszichológusom azt mondja) 2017-ben például részt vett egy Gucci-kampányban, és így a Twitterről megosztott vicces idézetek és képek még a Vogue magazinba is bekerültek. Az oldal üzemeltetőivel, Lola Tashsel és Nicole Argirisszal azóta hirdetett már a Universal Music és az Uber is, egy-egy bejegyzésért akár 7–22 ezer dollárt, azaz körülbelül 2–6,5 millió forintnyi összeget is elkérhetnek.

Ennek ellenére a mémmarketing általánosságban még mindig valamivel olcsóbb hirdetési forma, mint az influencer marketing, hiszen még nincsenek kikövezve az útjai, és nem ez az egyetlen előnye a mémeknek az influencerekkel szemben. Az influencerekkel és a mikroinfluencerekkel való hirdetés lehetőséget teremt a márkáknak arra, hogy jól targetálhassák az üzenetüket, a mémek ugyanakkor, mivel több megosztást és interakciót generálnak, valamint vírusszerűen terjednek, sokkal szélesebb közönséghez is eljuthatnak, nem csak az adott account követőit szólítják meg tehát, és így nagyobb ismertséget hozhatnak a brandnek.

Sok márka azért fél a mémmarketing-megoldásoktól, mert komolytalanná tehetik a brandet, és általában kevesebb beleszólása is van a márkának a reklám milyenségébe, ugyanakkor a Z generáció tagjait, a 7–22 éveseket, akik csak az Egyesült Államokban 143 milliárd dolláros vásárlóerőt képviselnek, minden más marketingeszköznél sikeresebben lehet ezzel a módszerrel megszólítani. Számukra a mémek által megütött hang sokkal autentikusabb, hiszen rendszerint nem olyan polírozott és kifinomult, mint sok influencer kommunikációja, és inkább szarkasztikus, viccet csinál a márkából, így a hirdetésnek soha nem lesz propagandajellege. Ráadásul a mémek a humor miatt azok számára is értékelhetők és hordoznak üzenetet, akik különben nem ismernék a márkát vagy a termékét.

Mémek a márkák platformjain – Mit tud egy banán?

A márkák a saját kommunikációjukba is könnyen beépíthetik a mémeket. Egy-egy ügyesen elkapott poén hatalmas megosztásokat hozhat a brandnek. Nemrégiben például egy kortárs művészeti alkotásból lett mém söpört végig a közösségi média felületein.

A Miamiban megrendezett Art Basel művészeti kiállításon Maurizio Cattelan olasz kortárs művész egy banánt ragasztott fel szigetelőszalaggal a falra művészi alkotás gyanánt, amely nevetségesen magas összegért, 120 ezer dollárért, vagyis közel 36 millió forintért kelt el. Ez rengeteg ember fantáziáját megmozgatta, és azonnal új mém született. A banánnak saját Instagram-oldala is lett (@cattelanbanana), ahol az üzemeltetők megosztják a vicces képeket.

A mémversenybe rengeteg márka is beszállt. Szinte mindenki megalkotta a saját interpretációját a művészi banánról. Posztolt az Instagramra a Burger King, de különböző hírességek, köztük Brooke Shields is viccelődött a gyümölccsel. A hazai márkákat is megihlette az új mém. A Kőszegi sör és az IKEA csapata sem hagyta az internetet banános kép nélkül, utóbbi Facebook-posztját eddig közel hatezren lájkolták és ötszázan osztották meg.

Ez is jól mutatja, hogy a brandeknek és főleg a közösségimédia-csapatoknak érdemes folyamatosan figyelniük a friss mémekre, hiszen egy jól meglovagolt mémhullám rengeteg pozitív figyelmet irányíthat a márkára.