Millióknak segíthet a Google kikecmeregni a válságból

Mark Brittin, a cég régiós igazgatója újságíróknak tartott online előadásában elmondta, hogy a koronavírus-járvány mindenkinek bebizonyította, mennyire fontosak az online megoldások, hiszen sok üzletet, vállalkozót, munkavállalót ezek óvtak meg a teljes csődtől, mikor a karanténintézkedések miatt lehetetlenné vált a cégük normális működése. A válság alatt is fontos volt a cégeknek, különösen a kisvállalkozásoknak, hogy online is el tudják érni a vásárlóikat.

Az online vásárlás iránti érdeklődés a Google keresőben 200 százalékkal nőtt a járvány alatt, ahogy az internethasználat is világszerte 60 százalékkal emelkedett. Ebből kiindulva a Google-nél úgy látják, hogy ahogy a járvány alatt is az online megoldások jelentették a védőhálót sok cégnek, úgy a járvány utáni válságos években is ezek segíthetik a cégek túlélését és talpra állását - írja az Index.

A Google jóval a koronavírus-járvány előtt, öt éve indította az online készségek átadásával foglalkozó, Grow with Google nevű oktatási programját, amelynek részeként a cég állítása szerint már 14 millió embernek nyújtottak képzéseket Európában, a Közel-Keleten és Afrikában – köztük 128 762 főnek Magyarországon –, világszerte pedig már több mint 70 millió embert értek el. Ezt a programot szeretné most tovább bővíteni a cég, együttműködve kormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel és vállalkozásokkal. Ezenkívül több új eszköz elindítását is tervezik, amelyek minél egyszerűbben igyekeznek lehetővé tenni a kisvállalkozásoknak, hogy megjelenjenek a Google kereső és térkép alkalmazásaiban,