Milyen Bruce Willis valójában?

Bruce Willis az egyik legkeresettebb hollywoodi színész, de nem adja nevét bármihez, reklámfilmek tekintetében pedig kimondottan válogatós. A HELL energiaitalai és az Energy Coffee-k azonban meggyőzték: idén már a márka második kampányára mondott igent - írják.

De vajon milyen lehet Bruce Willis munka közben? Nos, csalódást kell okoznunk azoknak, akik azt gondolják, az akciószínész sztárallűrökkel rendelkezik. Épp ellenkezőleg! Közvetlen, barátságos és vérbeli profi. Lehengerlő karakter, akinek egyetlen szexi félmosolyától női lábak milliói remegnek meg és képes megnevettetni az egész stábot. Arról nem beszélve, hogy a pontosság szobra is lehetne, a magyar energiaitalmárkával készített közös film forgatására is jóval korábban érkezett korábban a vártnál. A 8 órás, fotózással egybekötött forgatás (melyben egyetlen szünet volt) után is vidáman és türelmesen fotózkodott a vendégül hívott influencerekkel, ahogy az a fogatáson készült behind-the-scenes videóból is kiderül - teszik hozzá.