Milyen borokkal koccinthatunk a Sziget-fesztiválokon?

A tavalyi év számai egyértelműen azt mutatták, hogy a Dubicz és a Borháló által kifejezetten a Sziget fesztiválokra készített borok, a Sziget White, a Sziget Rosé és a Sziget Red, stílusukban és ízvilágukban egyaránt illeszkednek a hazai és a nemzetközi fesztiválközönség ízléséhez. Ezért lett a Dubicz az első borászat, amely két egymást követő évben hivatalos partnerként lesz jelen a VOLT, az EFOTT, a Balaton Sound, a Sziget, a Be.my.lake és a STRAND fesztiválokon.

„A Borháló negyedik éve szolgálja ki a fesztiválozókat. A Sziget-rendezvényekre szállított alapboroknak fröccsben és tisztán is frissnek, élvezetesnek kell lenniük, ezeket a tételeket a fogyasztói igények és visszajelzések figyelembevételével közösen állítjuk össze a partnerpincészettel. A fehér és rozé alapbort 10 literes bag-in-box, vagyis zsákos-dobozos kiszerelésben, frissen letöltve, rugalmasan szállítjuk a helyszínekre, ahol a mindig hibátlan, üde, zamatos ital csapológépekből kerül a fesztiválozók poharába a gyors kiszolgálás érdekében" – mondta el Kathona Krisztián, a Borháló Borkereskedés alapító tulajdonosa. Tavaly a Dubicz palackos válogatása is sikert aratott a fesztiválokon: a megelőző évhez képest 75 százalékkal nőtt az étékesítés a prémiumszegmensben.

A Dubicz Borászat tulajdonosa, Dunai Bernadett számára továbbra is az a cél, hogy a fesztiválok vendégeinek csakis magas minőségű, könnyed és friss ízvilágú borokat kínáljanak. „Nagy büszkeség, hogy idén is a Dubicz Borászat lehet a Borháló partnere, s így idén is a mi boraink lesznek ott a legnagyobb hazai fesztiválokon. Külön öröm számunkra, hogy ennyire szerették borainkat a fesztiválozók, akiktől rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Idén sem kell majd csalódniuk, hiszen most is kiváló borokkal készülünk a fesztiválszezonra.”

Idén a sauvignon blanc alapú Sziget White-tal, a kékfrankos-pinot noir házasításból készült Sziget Roséval, és a kékfrankost, valamint cabernet franc-t párosító Sziget Red vörösborral várják a legnagyobb hazai fesztiválok látogatóit.