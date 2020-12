A klímaaktivista egy svéd orgánumot irányított egy egész napig, de egy hirdetés miatt meglehetős ellentmondásba keveredett.

A 17 éves, Asperger-szindrómás lány egy svéd lapnál, a Dagens Nyheternél volt főszerkesztő egy napra, amelynek vasárnapi számában egész oldalas hirdetést szenteltek a BMW-nek - hívta fel az esetre a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Az autógyártó cég a klímaaktivista mögé akart beállni, a hirdetésben ugyanis úgy hivatkoztak rá, mint a klíma számára legjobb márkára. Ráadásul a hirdetésben a szöveg úgy szerepelt egy táblára felírva, ahogyan Greta tüntetésein volt látható.

BMW today have an add in the DN newspaper claiming to be the worlds best car manufacturer seen from a climate standpoint ???????????????? https://t.co/ddgccqMoEW