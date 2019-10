Műtárgybefektetési Konferenciát rendeznek novemberben Budapesten

A konferencia nagy hangsúlyt fektet a műtárgypiacra belépő új szereplőkre is. Az eseményt A magyar művészek aukciós piaca című kiadvány megjelenése is kíséri. A kiadvány a magyar művészek legnagyobb aukciós sikereit bemutató, 50 ezer tételt tartalmazó adatbázisát, valamint a Top20 magyar fotográfus aukciós eredményeinek rangsorát is tartalmazza - olvasható a konferenciát szervező mutargy.com MTI-hez elküldött tájékoztatójában.

Az egész napos konferencián három-három előadás- és kerekasztal beszélgetés, valamint egy könyvbemutató várja az érdeklődőket. A nyitó előadáson Martos Gábor műkereskedelmi szakíró a magyarországi és nemzetközi aukciós legek, a sztártételek világába vezeti be az érdeklődőket.

A Generációváltás a műtárgypiacon című kerekasztal beszélgetés résztvevői (Kelen Anna művészettörténész - Virág Judit Galéria, Kieselbach Ákos művészettörténész, műkereskedő - Kieselbach Galéria, Kováts Dávid tulajdonos - Dobossy Aukciósház és Nagyházi Lőrinc tulajdonos - Nagyházi Galéria) maguk is másodikgenerációs tulajdonos-műkereskedők, akik tevékenységükkel alakítják a műtárgypiacot. A beszélgetést Serfőző Kriszta kulturális szervező vezeti.

Kollmann Szilvia, a műtárgy.com alapítója és ügyvezetője a műtárgypiaci adatok, eredmények megismerésének fontosságáról tart előadást, bemutatja A magyar művészek aukciós piaca című új kiadványt.

A második kerekasztal-beszélgetést Emőd Péter művészeti újságíró, műtárgypiaci szakértő vezeti, a téma a festményeken túli műtárgypiac lesz. Szobrok, porcelánok, órák, ékszerek, régi iratok, bélyegek és érmék gyűjtői és műkereskedői beszélnek az általuk választott gyűjtői terület szépségeiről és nehézségeiről. A beszélgetés résztvevői lesznek Barabás Lajos műgyűjtő, pénzügyi tanácsadó, Sonka Krisztián, a Darabanth Aukciósház irodavezetője, Mádi László közgazdász, főiskolai tanár és Szongoth Gergely óra-, ékszer- és drágakőszakértő-becsüs.

Ezt követően Rudolf Anica, az Újművészet magazin vezető szerkesztője mutatja be Konok Tamás Emlékkövek. Fejezetek egy önéletrajzból című könyvét.

Ébli Gábor esztéta, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatója konkrét példákon keresztül a kortárs műgyűjtés stratégiáiba és motivációiba avatja be az érdeklődőket.

A Spengler Katalin műgyűjtő által vezetett kerekasztal-beszélgetésen a műtárgykereskedelem különféle szereplői beszélnek az együttműködésről, az alkotó, a galéria és a múzeum, illetve a gyűjtő kapcsolat- és érdekrendszereiről. A beszélgetés résztvevői Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgatóhelyettese, László Géza ügyvezető igazgató (Netvestor Kft.), Ongjerth Dániel, az Inda Galéria igazgatója, valamint Szűcs Attila festőművész.

A konferenciához kapcsolódó VIP-programon az érdeklődők szakmai tárlatvezetéssel tekinthetik meg a Mintázat és dekoráció című kiállítást, valamint részt vehetnek a művészet és bor tematikájú borkóstolón, az utóbbi esemény meghívott vendége Dragomán György író és Szűcs Attila festőművész lesz.