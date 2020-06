Nem mindennapi szerenáddal lepték meg a gimnazisták tanáraikat a Hyundai és a Republic Group segítségével

A koronavírus - járvány következtében bevezetett kijárási korlátozások idén nem tették lehetővé a személyes szerenádokat. A Hyundai és a Republic Group célul tűzték ki, hogy valóra váltják egy végzős osztály álmát és lehetőséget biztosítanak a gimnazistáknak, hogy megköszönjék tanáraik több éves, fáradhatatlan munkáját. A tanulók hangüzenetei és a szerenád felvétele végül Hyundaiokra szerelt hangszórókkal jutott el a pedagógusokhoz, akik az erkélyről vagy a házuk előtt hallgatták a nem szokványos, meglepetés “koncertet”.

Ördög Ibolya – marketing és kommunikációs vezető, Hyundai: „A gimnazisták életében az érettségi és a felvételi vizsgák nehézségei közepette a szerenád mindig olyan esemény, amelyre hosszú évekkel később is örömmel emlékeznek vissza. Idén minden nagyon másképpen alakult, és a szerenádozás élményét a vírushelyzet most elvette a gyerekektől. Örültem az ötletnek, és örömmel vettem részt a projektben, hogy a szentendrei gimiseknek és tanáraiknak segíthessünk megvalósítani ezt a kicsit más, kicsit egyedi, de mégis ugyanolyan könnyfakasztó szerenádot.”

A Hyundai és a MÁV Szimfonikusok együttműködése - a Nyiss ablakot a zenének! - kapcsán merült fel az ötlet, hogy azokat az autókat, amik járják a várost a veszélyhelyzet idején - és egy kis örömet, jókedvet, klasszikus zenét csempésznek a mindennapokba - hasznosítsák az idei szerenádozáshoz is. A programra a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai jelentkeztek elsőként, így ők készíthették el a hangfelvételt az éneklésről és a szöveg felmondásáról. A hanganyagokat, a Republic Group kreatív divíziójának szakemberei hangszerelték.

Márton Szabolcs – kreatívigazgató, Republic Group: „Réges-régen pedagógusként dolgoztam, és bizony nekem is volt részem, azokban a megható pillanatokban, amikor egy osztály egy este megjelent az ablakom alatt, és néhány dalban megköszönte az együtt töltött éveket. Ezt az érzést a mai napig őrzöm, és büszke vagyok rá, hogy ha rendhagyó formában is, de a Hyundai és a kreatív csapat segítségével, a szentendrei gimnázium pedagógusai is részesei lehettek.”