Nemzetközi előadók a BrandFestival első napján

November 20-21-én, a Budapest Music Centerben kerül megrendezésre az idei BrandFestival, ahol nemzetközi előadók mutatják be a közönségnek a legfrissebb marketing trendeket.

A Budapest Music Centerben megrendezett BrandFestival első napján a világ számos pontjáról érkező nemzetközi előadók váltották egymást. A Republic Group a környezettudatosság jegyében nyitotta meg a konferenciát. Kiszámolták, mekkora lenne a rendezvény ökológiai lábnyoma, és ezt ellensúlyozandó eldöntötték, minden eladott jegy után ültetnek egy fát, hogy felhívják a figyelmet az egyéni- és vállalati felelősség kérdésére. Az első facsemete kihelyezéséről korábban mi is tudósítottunk.

A rendezvény témája a reklámszakma legújabb trendjeit helyezi a figyelem középpontjába, fontos kérdésként szerepel még az előadások során a kreativitás és annak kiaknázása, valamint a környezettudatosság is.

Az előadók között olyan szakemberek léptek színpadra az első napon, mint Oliver Feldwick, a The&Partnership London-tól, vagy Indy Saha, aki az experience designról beszélt. A márka hangok fontosságáról értekezett Jonny Round a The Sound Agency-től, majd portrébeszélgetést hallhattunk a TV2 vezérigazgatójával, Pavel Stanchevvel. Martin Weigel a kreatív káosz hasznosságáról beszélt, a délelőtti előadásokat pedig Delia Dumitrescu Wiesert trend vezérelte innovációról szóló prezentációja zárta.

A környezettudatosság a rendezvény számos aspektusában megnyilvánult. A résztvevők újrafelhasználható bögréket és parafa borítású füzeteket, tollakat kaptak ajándékba. Visszaköszönő téma volt az előadások során is a fenntarthatóság, erről szólt a The Plastic Bank alapítójának, David Katznak elgondolkodtató eszmefuttatása is, amely az Intel Sports Grouptól érkező Paul Kandel sport innovációról és fogyasztói élményről szóló beszámolóját követte.

Lexi Jarman a Financial Times-tól a fizetett tartalmak hitelességének és minőségének összefüggéseiről mutatott be egy általuk készített közvélemény kutatást. John Szalay, a The Martin Agency kreatív igazgatója a márkaélmény átadásáról és a fogyasztói figyelemért folytatott harcról beszélt. Az első napot a Dragon Rouge-tól Arkadiusz Los zárta, aki az újító márkák archetipusait és jellemzőit elemezte.

A plenáris előadások mellett két workshop is zajlott, az érdeklődők kerekasztal beszélgetésen vehettek részt a fogyasztói élménnyel valamint a tartalmi alapú hirdetésekkel kapcsolatban.