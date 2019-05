Olimpikonokat támogat a Toyota

A Toyota 2016-ban nyolc évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB) és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottsággal (NPB), 2017-ben pedig a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) platina fokozatú támogatója lett; járművekkel, mobilitási szolgáltatásokkal és megoldásokkal segítve az ötkarikás mozgalmat.

Ennek az együttműködésnek a jegyében olyan globális kezdeményezések is születtek az elmúlt években, mint az olimpia és a paralimpia szellemisége előtt tisztelgő, egyben a mindennapi sportra ösztönző, korlátaink legyőzésére inspiráló ’Vágj bele a lehetetlenbe’ elnevezésű kampány. A magyar sportolók és a remélt tokiói hazai eredmények szempontjából ugyanakkor még fontosabb az nem mindennapi támogatás, amelynek keretén belül felkészülésüket segítendő, tavaly május óta 15, a mai nappal pedig újabb 13, azaz összesen 28 magyar olimpiai kerettag sportoló kapott használatra egy-egy környezetbarát hibrid elektromos Toyota C-HR-t a 2020-as Tokiói Olimpia végéig.

A támogatói programba az alábbi 13 új sportoló került be:

• Bicsák Bence, triatlon

• Bodonyi Dóra kajak-kenu

• Csernoviczki Éva, judo

• Gyapjas Balázs, vitorlázás

• Kovács Sarolta, öttusa

• Kozák Luca, atlétika

• Krausz Gergely, tollaslabda

• Lőrincz Tamás, birkózás

• Magát Krisztina, súlyemelés

• Major Veronika, sportlövészet

• Mohamed Aida, vívás

• Tadissi Yves Martial, karate

• Vecsernyés Dávid, torna

„A MOB célja, hogy közvetlen módon illetve partnerei révén minél szélesebb körű támogatást nyújtson az ötkarikás játékokra készülő hazai sportolóknak. Platina fokozatú partnerünk, a Toyota támogatása már eddig is 15 ígéretes olimpiai kerettag sportoló tokiói felkészülését segítette a környezetbarát mobilitás biztosításával, nagy öröm számunkra, hogy a program újabb 13 sportolóval való kibővítése révén ez a szám 28-ra nő. Bízunk benne, hogy a sportolóink rendelkezésére bocsátott autók egyszerre jelentenek komoly segítséget az edzésekkel és versenyekkel kapcsolatos mobilitási kihívások megoldásában, és szolgálnak motivációul a tokiói kvalifikációhoz és az ottani minél jobb eredmények eléréséhez, amelyek okán egy egész ország lehet majd büszke rájuk” – fogalmaz dr. Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke.

„Az olimpikonok ember feletti teljesítménye milliók számára szolgál inspirációul világszerte és hazánkban, hogy hagyják maguk mögött a lehetetlent, és tegyenek meg mindent álmaik eléréséért, függetlenül attól, milyen körülmények között élnek és készülnek fel. Atlétáink minden eredménye számunkra is győzelmet jelent: végtelenül lelkesít bennünket, ahogy fáradhatatlanul küzdenek, hogy valamennyi akadályt legyőzve valóra váltsák azt, ami elképzelhetetlennek tűnik. Ezért is vagyunk hihetetlenül büszkék arra, hogy a NOB világszintű mobilitási partnere, és a MOB platina fokozatú támogatója lehetünk, és immáron összesen 28 hazai olimpikon reménység felkészülését támogatjuk a környezetbarát hibrid C-HR modellek rendelkezésre bocsátásával. A magyar olimpikonok számos lelkesítő történettel gazdagítottak bennünket az elmúlt évtizedekben – elég, ha csak a legutóbbi váratlan téli olimpiai sikerekre gondolunk – bízunk benne, hogy a most támogatott sportolóknak lehetőségük lesz hasonlóakkal szolgálni Tokióban, a Toyota hazájában”- teszi hozzá László Richárd, a Toyota Central Europe magyarországi divíziójának igazgatója.