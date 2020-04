Online hirdetik ki Az Év Irodája és Az Év Családbarát Irodája díjakat

Idén tíz éves a munkahelyi környezetre fókuszáló, független ingatlanszakmai díj, Az Év Irodája. „Hosszú ideje készülünk a jubileumi díjátadó eseményre, azonban a jelenlegi járványhelyzet minket is választás elé állított. Végül amellett döntöttünk, hogy halasztás helyett idén az online térben rendezzük meg a díjátadót, ráadásul ingyenesen, hogy mindenkinek elérhető legyen az esemény, akit érdekelnek a dizájnos irodák és épületek. Ez a mi támogatásunk most a piac felé. A verseny egyébként a 2008-as válság kirobbanása után indult, így tapasztalatból tudjuk, mennyire fontos időben, ám mégis átgondolva reagálni az új helyzetekre. Ezért az ingyenes díjátadót is szakmai beszélgetéssel kezdjük a zsűritagokkal, emellett kutatásokkal, hiteles piaci információkkal is segítjük a cégeket és a szakmát” - emeli ki Fodor Dániel, a verseny főszervezője.

Az ingatlan.com csoport által megrendezett versenyre 170-nél is több pályázat érkezett. A nevezők közül egy 50 fős üzleti zsűri, egy 10 fős szakmai zsűri és egy közönségszavazás összesített eredményei alapján választották ki a győzteseket.

A verseny szervezői azt is fontosnak tartják, hogy a piacot felkészítsék a koronavírus-járvány utáni időszakra. Várhatóan ugyanis az irodai élet meg fog változni, és új szempontokat is figyelembe kell majd venni a munkakörnyezet kialakításakor. Erősebb tendenciává válhat például itthon is a második otthon filozófiája, azaz a rugalmasabb munkavállalói időkeret és munkahely, ahol a munkáltatók ahhoz hasonló élményt nyújtanak az irodában, mintha otthonról dolgoznának a munkavállalók. A díjátadót felvezető beszélgetés is a várható változások témakörét járja majd körül, emellett elindították az irodai élet jövőjéről szóló „Az Év Irodája podcastot” is. A beszélgetésekben a szakma kiemelt képviselői olyan kérdésekre keresik a választ, hogy vajon mi lesz a tömeges home office után, miként fogunk dolgozni fél év múlva - írják.

Az ingyenes díjátadóra itt lehet regisztrálni: http://officeup.hu/