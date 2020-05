Online játékversenyt hirdet a MOME a hírdömping és az álhírek ellen

Az esemény keretében olyan játékok és egyéb interaktív digitális narratív alkotások (interaktív irodalmi alkotások; news game-ek; immerzív újságírói alkotások) létrejöttét várják, amelyek a járvány kapcsán egyrészt az álhírek problematikájával foglalkoznak, ugyanakkor a közösségimédia-platformoknak köszönhetően azzal a ténnyel is, hogy a hírek elárasztanak minket - közölte az MTI-vel hétfőn a MOME.

Mint a közlemény felidézi, az egyetem 2019 augusztusa óta tagja az EU által finanszírozott Interactive Digital Narratives for Complexity Representations (INDCOR) projektnek. Az INDCOR tagjai között március végén vetődött fel a járványhelyzetre való tekintettel egy gyors, és a program szellemiségéhez is illeszkedő online "game jam" ötlete, melynek fő koordinátori szerepkörét a MOME tölti be.

Ezzel egy időben a MOME Innovációs Központ Kreatív Technológia Hubja játékfejlesztési projektet is indított, amelyben szintén a vírushelyzet különböző aspektusait jelenítik meg.

A ComplexityJamre 12 évesnél idősebbek jelentkezését várják, egyénileg vagy akár csapatokban is. A game jam nyelve az angol; a játék során a résztvevők munkáját a szervező egyetemek mentorai segítik.

Az esemény június 13-án egy online streamelt díjátadóval ér véget, ahol a közönségdíjat is kiosztják.