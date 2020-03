Online platformot hozott létre a MAKSZ

A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet azonnali kezelésére pénteken egy közös online platformot hozott létre, amin keresztül összekötötte tagügynökségeinek HR vezetőit. Az ennek eredményeképp létrejött online munkacsoportban már több mint hírminc ügynökségi HR szakember tud egymással folyamatosan tapasztalatot és információt cserélni, ezzel is segítve az ügynökségeket a tájékozódásban, valamint abban, hogy hatékony akcióterveket dolgozhassanak ki a vírus miatt kialakuló helyzet kezelésére.

A MAKSZ HR munkacsoportjába érkező gyakori kérdéseket, válaszokat, best practice-eket a MAKSZ a jövő héttől a weboldalán teszi közzé - írják.

A MAKSZ elnökének tájékoztatása szerint tagügynökségeik a járvány nemzetközi terjedését látva, gyors mérlegelést követően, pár nap leforgása alatt megfeszített munkával átszervezték működésüket, felkészítették és tesztelték IT hátterüket, átálltak online meeting platformokra, valamint akciótervvel összekötött új szakmai protokollokat vezettek be, hogy a home office működés körülményeit mielőbb biztosítani tudják. Az azonnali reakciónak köszönhetően március 16. hétfőtől, megelőző intézkedésként – amíg azt a helyzet indokolja – az alábbi 46 MAKSZ ügynökség dolgozik szervezetileg home office-ban munkatársaik és ügyfeleik egészségének védelme érdekében:

1080p

ACG

Artificial Group

Café csoport: Be Social, Café Communications, Café Media, Café PR

Dentsu Aegis: Isobar, Carat, Viseum

Greenroom

GroupM: Maximize, Mediacom, Mindshare, Wavemaker

Havas csoport: Havas Creative, Havas Media

HPS

Human Telex

IPG Mediabrands: Fastbridge, Initiative, Universal McCann, Reprise, Cadreon

McCann Budapest

Mediator Group

Merlin Communications

Mito

Omnicom Media Group: OMD, Phd

PanMedia Western

Positive Adamsky

Progressive

Publicis Groupe Hungary: Saatchi&Saatchi, Leo Burnett, Publicis, Zenith, StarCom

Sky Marketing

Spice Communication

Springer&Jacoby Budapest

Uniomedia

VMLY&R, Team Red

Well csoport: Well Reklám, Well PR

Blaskó Nikolett, a MAKSZ elnöke azt kéri a kommunikációs iparágtól, hogy aki csak teheti, kövesse a MAKSZ ügynökségek példáját, és mindannyiunk egészsége érdekében válassza mielőbb a home office működést. Az elnök elmondta: „a megelőzés kulcsfontosságú a járvány megfékezésében, ezért, ha minél előbb, minél többen állnak át az otthoni munkavégzésre, ezzel is csökkentve a személyes interakciók számát, annál nagyobb esélyünk lesz a vírus terjedésének lassítására, megállítására.”

Az elnök hozzátette, hogy a kialakult helyzetben sorra mondják le az ügynökségi megbízásokat, az ügyfelek hirtelen forgalomcsökkenése miatt zuhannak a költségvetések. Óriási a bizonytalanság mindkét oldalon: sajnálatos módon egyre több ügynökség és ügyfél kerülhet egyik pillanatról a másikra kilátástalan helyzetbe. Ilyen körülmények között az összetartás, az odafigyelés, a tolerancia, egymás segítése elsődleges fontosságú, ezért a MAKSZ megértést és türelmet kér mindenkitől egymás iránt, valamint kitartásra és szakmai összefogásra buzdítja a piac ügyfél- és ügynökségoldali szereplőit.