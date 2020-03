Pataki Zita kampányt indít a férfi termékenységért

Pataki Zita magyar hírességeket is bevont kampányába, akik őszintén vallottak erről a kényes témáról.

A lombik kezelésre váró pároknál sokszor kiderül, hogy a gyermekáldás a férfi nem megfelelő minőségű hímivarsejtjei miatt marad el. Pedig az időben kiszűrt rendellenességek nagy része gyógyítható. Pataki Zita műsorvezető, vlogger a Réka – A Tudatos Termékenységért Alapítvány kampányában az anyákat célozza meg: azt kéri tőlük, hogy beszéljenek fiaikkal, és küldjék el őket andrológiai vizsgálatra vagy spermadonornak.

A „Tök jó! Biztosan?” kampányt kezdeményező Réka Alapítvány vezetőjének meggyőződése, hogy ennek a vizsgálatnak a férfiak egészségtudatos életéhez ugyanúgy hozzá kell tartoznia, mint a többi szűrésnek. Annál is inkább, mert talán nem köztudomású, de tény, hogy a férfiak nemzőképessége az egész világon romlik.

„Tudom, hogy a fiúkat, férfiakat ez most sem érdekli, sem a kampány, sem a tény, ami mögötte van. Talán a segítő szándékot érzékelik. Egy fiatal igazából nem hiszi el, hogy vele bármi probléma lehet. Ezért fordulok az édesanyákhoz, akik világra hozták őket” – mondta Pataki Zita a kampány indulásakor.

Egy 2017-es tanulmány közel 43 ezer ember adatait elemezve arra jutott, hogy 1971 és 2011 között 59 százalékkal csökkent az ivarsejtek száma a mintákban. Ennek többféle oka lehet: stressz, dohányzás, élsport, gyakori forró fürdő, szűk alsónadrág, helytelen táplálkozás, tartós gyógyszerhasználat, túlzott alkoholfogyasztás, de az ülésfűtés sem tesz jót a spermiumoknak. Ha a spermiumok száma egy adott mennyiség alá csökken, az a gyermeknemzést is megnehezíti. Hereműködési zavarok, ondóúti elzáródások, gyulladások, hormonális vagy genetikai eltérések okozhatnak ilyen problémát. Ám az esetek többségében orvosi beavatkozással így is lehet megtermékenyítésre alkalmas ivarsejtet nyerni a szervezetből.

Kevesen tudják, de nem csak másoknak lehet fölajánlani hibátlan hímivarsejteket, létezik úgynevezett saját célra elhelyezett letét is. Ennek azért van létjogosultsága, mert ahogyan a nőknek, a férfiaknak is van biológiai órájuk: ahogy telik rajtuk az idő, változik a nemzőképességük. Egyáltalán nem fölösleges felkészülni ilyen módon a későbbiekre. Annak pedig, akire például valamilyen férfigyógyászati műtét, vagy kemoterápiás kezelés vár, ezt az orvos is javasolja - írják.

Pataki Zita magyar hírességeket is bevont kampányába, akik őszintén vallottak erről a kényes témáról. Solti Ádám színész párjával éppen lombik programban vesz részt, melyet Pataki Zita nyomon is követ „Meddőnek nyilvánítva!” című vlogjában. Ádám kamerák előtt vallott az okokról, ami miatt végül a lombik mellett döntöttek. Aranyosi Péter humorista pedig kétgyermekes apaként vállalkozott arra, hogy megnézi, mi történik egy spermavizsgálaton, mi mindenre derülhet fény ilyenkor.

„Mi, férfiak tuti biztosak vagyunk abban, hogy a szerszám tökéletesen működik. Nálam minden rendben van, hiszen két fiam is született. A méretről pedig csak annyit, hogy megfigyeltem, akinek pici, az nagy német autóval jár, nekem viszont egy Fiat Seicentóm van. Ám nem vagyok semminek sem az elrontója, elvállaltam Zita felkérését, már csak apám örökérvényű tanácsa miatt is: Fiam, ne feledd, a jövő a kezedben van!”

A férfiak hónapjában, március 1-től 25-ig, az embrió világnapjáig tartó kampány kezdeményezői tisztában vannak azzal, hogy ebben az ügyben nem elég a 18 és 35 év közötti korosztályt megszólítani. A tapasztalatok alapján a férfiakban föl sem merül, hogy esetleg velük is lehet valami gond. Ezért Pataki Zita és a Réka – A Tudatos Termékenységért Alapítvány üzenete a fiús anyukáknak is szól: gondoljanak rá, hogy ha a gyerekük még nem él házasságban, akkor is érdemes megbeszélni vele, hogy részt vegyen egy andrológiai vizsgálaton*. Hiszen ez az egész család érdeke.