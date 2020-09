Pop up store-t nyit a GLAMOUR

A hétvégén nyitó pop up store-ban a GLAMOUR magazin márkázott termékei várják a divat kedvelőit. A pop up üzlet a magazin országjáró roadshowját kíséri el 11 megyeszékhely plázáiba.

35% motiváció, 25% kitartás, 40% szabadság, 100% önmagam – hirdetik a lendületes életfilozófiát azok a használati tárgyak és divatkiegészítők, amelyekkel fiatal követőtáborát lepi meg idén ősszel a GLAMOUR magazin. A pink alapokon nyugvó dizájn a hazánkban is egyre kedveltebb ún. statement divatirányzatot erősíti azáltal, hogy a márka „kinyilatkozós” szlogenjét mutatja meg pólókon, újrahasznosítható vászontáskán, körömlakkon, írószereken és klasszikus ajándéktárgyakon. A mini butik ezen a hétvégén, szeptember 11-13-án debütál a Szolnok Plázában, majd az ősz folyamán bejárja a teljes országot, hiszen végigkíséri a magazin Beauty Tour elnevezésű roadshowját 11 megyeszékhely bevásárlóközpontjaiban.

A termékek már most is megrendelhetők a lapot.hu weboldalon, amely a glossy magazint kiadó Ringier Axel Springer Magyarország előfizetői weboldala.

„Sales marketing tevékenységünk, valamint a márka saját rendezvényeinek tapasztalatai mind azt mutatják, hogy a GLAMOUR kedvelői kimondottan nyitottak arra, hogy használati tárgyaikon és a divatkiegészítőiken viseljék a márka életteli, letisztult, stílusos arculatát. Különösen igaz ez a fiatal generációra: lecsapnak a márkázott termékekre és a ruházatukon is szívesen hirdetik a hazánkban is egyre elterjedtebb statement feliratokat, tehát az olyan kinyilatkoztatásokat, amelyekkel könnyen azonosulni tudnak. Erre tökéletes megoldást kínálnak a márka „100% önmagad” szlogenjén alapuló szövegvariációk is. Erre alapoztunk a webshop és a pop up store létrehozásakor” – mondja a merchandising vonal életre hívásáról a márka marketing menedzsere, Králik Dóra.

A magazin hosszú távú karriert szán a vissza-visszatérő pop up store-nak: a megvásárolható termékek köre később olyan kiegészítőkkel bővül majd, amely hazai dizájnerek és a magazin együttműködéséből születnek. Nagy lépést jelenthet ez afelé, hogy a már ismert, vagy még feltörekvő magyar tervezők kreatív, fúziós megoldásai még szélesebb körben váljanak ismertté.