Rendezvénytechnikai üzletággal bővült a Lounge Group

Új divízióval bővíti ügyfelei számára elérhető szolgáltatásait a Lounge Group a hazai piac meghatározó rendezvénytechnikai szolgáltatójának megvásárlásával - közölte a cég kedden.

A Lounge Group, Magyarország legnagyobb, integrált marketingkommunikációs ügynöksége lett a rendezvénytechnikai piacon meghatározó szerepet betöltő Visual Europe Group (VEG) többségi tulajdonosa. A cégcsoport részeként működő New Land Media Kft. a Gran II Kockázati Tőkealaptól vásárolta meg a Visual Europe Zrt. többségi tulajdonrészét. A tranzakció, amelynek eredményeként a pénzügyi befektetőt szakmai partner váltja a VEG tulajdonosi körében, december elsején zárult.

A rendezvényhelyszínek üzemeltetésében, illetve egyedi rendezvények tervezésében és lebonyolításában több mint másfél évtizedes tapasztalattal rendelkező VEG az iparág egyik legnagyobb és legsikeresebb szereplője. A csoport Magyarországon és Közép-Kelet-Európában már közel négyezer projektet valósított meg 17 országban közel 150 fős csapatával. A VEG a járványhelyzet kezdete óta több száz virtuális rendezvényt bonyolított le, ezek technikai támogatására önálló üzletágat is indított DigitalLabs néven. A csoport emellett jelen van az okosotthon- és okosiroda-megoldások piacán is.

A Lounge Group teljes körű marketingkommunikációs cégcsoportként a médiatervezés, médiavásárlás, a közösségimédia-, kreatív- és PR-üzletágak mellett nemzetközi szinten jegyzett rendezvényszervező divízióval is rendelkezik. A csoportot a rendezvényes iparág legjobb 50 vállalata közé választották az Eventex globális versenyén, illetve elnyerte az UNICEO Live Communication nemzetközi díját is. A közel egy évtizedes múltra visszatekintő Moonlight Event, a Lounge Group rendezvényszervező üzletága nevéhez olyan események kapcsolódnak, mint a Szerencsejáték Zrt. Bryan Adams Skandináv lottó Szuperkoncertje vagy a V4 Future Sports Fesztivál.

„A Lounge Group a folyamatos innováció jegyében fejleszti tevékenységét. A mostani, különleges helyzetben felértékelődött az online események és közvetítések szerepe, de a szakmai kompetenciák bővítése egyben befektetés a jövőbe is. A csoport ezzel hazai és nemzetközi színtéren is elismert, piacvezető szakértelmét erősíti tovább, illetve a korábbinál is szélesebb integrált szolgáltatási portfoliót tesz elérhetővé ügyfelei számára, megalapozva a további hosszú távú fejlődést és sikereket” – idézi a közlemény Balásy Gyulát, a Lounge Group alapító-tulajdonosát.

„A VEG az elmúlt öt évben a hazai rendezvény- és AV-technikai piac meghatározó szereplőjévé vált, a legnagyobb nemzetközi rendezvénytechnikai cég hazai kizárólagos partnere lett. Tapasztalt szakemberei az elmúlt években hazai és nemzetközi sportesemények, fesztiválok, koncertek és televíziós produkciók lebonyolításában vettek részt. A cégcsoport emellett meghatározó szereplővé vált olyan területeken is, mint a konferencia- és tárgyalótermek tervezése, kiépítése és üzemeltetése, LED-falak és hangrendszerek kiépítése, illetve az okosotthon-, okosiroda-megoldások” – tette hozzá Botond Szabolcs, a VEG vezérigazgatója.