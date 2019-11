Rendhagyó tanórát tartott Ózdon Trokán Nóra és Nagy Ervin

Tanulni fontos, de nem mindenki indul egyenlő esélyekkel tudása, tehetsége kibontakoztatásában. Az ózdi járásban minden harmadik tanulót fenyeget a lemorzsolódás veszélye. A térségben élő rászoruló gyerekek számára a tanulás jelenti az egyetlen kitörési lehetőséget.

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Válaszút Digitális Programja a leszakadó térség ezen fiataljai számára nyújt segítő kezet, mégpedig kortárs segítők bevonásával, felhasználva a technika adta vívmányokat. A projektben jelenleg 60 gyermek vesz részt, akik mellé olyan kortárs segítőket keres a Szeretetszolgálat, akik Skype-on keresztül korrepetálják társaikat azokból a tantárgyakból, melyekből segítségre szorulnak. Az ózdi gyerekek nemrégiben megkapták az MRSZ-től azokat a tableteket, melyek segítik a digitális tananyagok elsajátítását, ehhez pedig mind a 60 tanuló saját SIM-kártyát kap a programot támogató Telenortól, havi 30 gigabájt Hipernettel.

A „Válaszút – Komplex digitális program a sikeres életpályáért” elnevezésű projekt több összetevős, komplexen foglalkozik a hátrányos helyzetből induló fiatalokkal. A szervezet munkatársai, önkéntesei, mentorai révén segítséget nyújt a tanulásban, később a pályaválasztásban, és családgondozás is zajlik. A fiataloknak mindemellett különböző csoportos tematikus foglalkozásokat is tart a Szeretetszolgálat, ahol a tudásmegosztás mellett fontos ügyekre is ráirányítják a gyerekek figyelmét. Így például központi téma - többek között - a drogprevenció és bűnmegelőzés, a pénzügyi tudatosság vagy épp a tanulási nehézségek leküzdése.

„A Tanár című sorozat minden epizódjában egy fontos, a korosztályt érintő társadalmi témát dolgoz fel, ezért arra gondoltunk, hogy az egyik ilyen tematikus beszélgetésünkön a tanulási nehézségekről szóló részt megnézzük a gyerekekkel. Nagy örömünkre szolgál, hogy a beszélgetésre ellátogatott hozzánk a sorozat két főszereplője. Biztosak vagyunk benne, hogy a gyerekek számára maradandó élmény marad a találkozás és a beszélgetés is” – mondta el Bakos Zsuzsanna, a program koordinátora.

A gyerekek kezdetben megszeppenten figyelték a két színészt, aztán gyorsan bizalmukba fogadták őket és egy felhőtlen beszélgetés indult el. A fiatalok közül mindenki szeretne továbbtanulni, sokan közülük igazi hiányszakmák iránt érdeklődnek. Van, aki villanyszerelő, fodrász, rendőr vagy épp védőnő szeretne lenni.

„Olyan nincs, hogy mindenben jó valaki, nem is kell mindenben ugyanolyan jónak lenni. Fontos, hogy megtalálják a gyerekek azt, ami valójában érdekli és motiválja őket. És ha ez megvan, akkor a környezetüknek nagy felelőssége van abban, hogy megkapják a kellő támogatást céljaik eléréséhez” – mutatott rá Nagy Ervin, színész.

Trokán Nóra színésznő pedig arról mesélt, hogy gyerekkorában állatorvos szeretett volna lenni. Végül úgy alakult, hogy színész lett. De az állatok, a lovak szeretete végig kísérte az életét és el is végzett az állatorvosin egy lovakkal kapcsolatos kétéves képzést. 15 éve fotográfia is jelen van az életében és az utóbbi 5-6 évben egyre több ilyen jellegű feladat találja meg. „Manapság fontos, hogy minél több lábon álljunk. Ez egyfajta szabadságot is jelent. Én mindenképpen azt tanácsolom a gyerekeknek, hogy bízzanak magukban és ha úgy alakul, akkor merjenek váltani, változtatni” – mondta el a népszerű színésznő.

A gyerekek a kulisszatitkok mellett számos jótanácsot kaptak a két színésztől, például azzal kapcsolatban, hogyan tudnak könnyebben verset tanulni. A gyerekek egy helyi specialitással, molnárkaláccsal kedveskedtek a színészeknek. Ervin még egy a diákok által, 3D-s technológiával nyomtatott sípot is elvitt magával és megígérte nekik, hogy a sorozat valamelyik epizódjában használni fogja majd.