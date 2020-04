Saját fejlesztésű alkalmazást indít a magyar étteremlánc

Saját mobilos applikációt indít a Padthai wokbar. A 8 éttermet üzemeltető cégnek jelenleg 3 egysége folytatja üzemelést és a házhozszállítás mellett mostantól egyedi előrendelést is bevezetnek, amelynek segítségével a kiszállítási területen kívül eső vagy közelben lakó vendégeket is biztonságosan ki tudják szolgálni.

A hatályban lévő kormányrendelet értelmében a házhozszállítás mellett az éttermi átvétel működő-képes lehetőség szigorú szabályok betartásával ugyan, mert nem tartózkodhat vendég az étteremben. Az új fejlesztés nem csak a vásárlók kényelmesebb kiszolgálását teszi lehetővé, amivel a sorban állás étel elkészülésére való várakozási idő is megrövidül, de sok esetben olcsóbb is lehet, hiszen nem kell kiszállítási díjat fizetni.

Az Padthai Pick Up Applikációval nincs más dolgunk, mint összeállítani a megvásárolni kívánt ételeket, majd be kell állítani, hogy milyen időpontra rendeljük. Az étterem látja, hogy mikor megyünk érte, így várakoznunk sem kell (sőt későbbiekben tervben van olyan fejlesztést is, hogy akár az autóból sem kell kiszállnunk), fizetésünk pedig ugyanúgy érintésmentesen történik, mint a házhozszállítás során, bankkártyával az applikáción keresztül.

“A járványügyi helyzet kétségkívül felgyorsította a cselekvést a vendéglátásban. Az applikáció elkészítését ugyan normál piaci működés mellett is már egy ideje terveztük, hogy az ebédidőben kialakult sorbanállást csökkentsük és gyors, kényelmes rendelést biztosítsunk a rohanó hétköznapokban. Most azonban a kialakult helyzetben még nagyobb hasznát vesszük, hiszen így még egy biztonságos csatornát tudunk nyitni a vendégeknek, illetve még egy lehetőség van a kezünkben a házhozszállítás mellett, hogy minél több kollégának munkát tudjunk biztosítani” - nyilatkozta Simon Gergely, a Padthai wokbar egyik alapítója.