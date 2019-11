Saját történetük megosztására bíztatja felhasználóit a Huawei

A Huawei legújabb reklámfilmjében és ahhoz kapcsolódóan is arra bátorítja a felhasználókat, hogy osszák meg saját történeteiket mások inspirálására.

A Huawei induló brand kampánya alkalmából új reklámfilmet készített, melyben négy hőst mutat be: egy balerinát, egy dobost, egy szörföst és egy egyedülálló apát, akik nem adják fel a küzdelmet álmaik megvalósításáért.Legújabb, „Egy történet számít, a Tiéd” nevű kampányában a Huawei a kisfilm alapján arra bíztatja a felhasználókat, hogy bármi is legyen az akadály, soseadják fel az álmaik beteljesítését és az értük való harcolást, ezzel párhuzamosan pedig arra is bátorítja őket, hogy osszák meg saját történeteiket, melyek az akadályok sikeres leküzdéséről szólnak.

Most a magyar felhasználók is csatlakozhatnak a kampányhoz, illetve ahőseihez és elmondhatják saját történetüket. Ehhez a Huawei dedikált honlapján kell megosztaniuk írásaikat és minél többeket kitartásra sarkallniuk. Mivel a személyes történetek elmesélése nem könnyű, ezért a Huawei minden jelentkezőt azzal jutalmaz, hogy meghívja őket Michal Woroch felfedező és utazó online megtekinthető motivációs előadására. Michal, aki elektromos kerekesszékkel kívánja meghódítani a Himaláját, elbeszélitörténetét az elé gördülőakadályok ellenére elért eredményeiről.

„Tudjuk, hogy rengeteg inspiráló történettel rendelkező ember vesz körbe minket. Ők sosem adják fel, még akkor sem, ha sokan ezt tanácsolják nekik. Tesznek még egy extra lépést, nem számít, mennyire nehéz vagy hány akadállyal találkoznak. Ezeket a történeteket szeretnénk hallani és megosztani, hogy tiszteletünket fejezhessük ki az előtt az attitűd előtt, amit nap mint nap tanusítanak és amivel példával járnak el sokunk számára,” mondta el Trubek Zsuzsa, a Huawei Technologies Hungary, PR managere.

A leginspirálóbb történetek a Huawei közösségi média-csatornáin jelennek majd meg a jövő év elején. A történeteket a projekt weboldalán 2020. január 15. éjfélig lehet feltölteni.