Sárvári György: ″Ez az időszak egy lehetőség az ember számára″

A tanácsadó-coach szerint a koronavírus csak egy hordozója (külső megnyilvánulása) annak a mély strukturális változásnak, ami már elindult, de nem mindegy, milyen formában bomlik ki bennünk és közöttünk. Az egyetlen esélyünk most az együttműködés újratanulása, az változási energia felfedezése a csoporttérben. Kitérni már nem tudunk a transzformáció elől, de talán megszelídíteni még van esélyünk. A szakember beszélt a saját megéléseiről, a körülötte felépült stábról és a tiszta emberekről is.

A pandémia emberiségre gyakorolt hatása kapcsán nagyából ezek a vélemények hallhatók: az ember képes lesz a változásra, vagy egyáltalán nem változik meg. És van az a verzió is, ami szerint ha visszatér az emberek biztonságérzete a járvány lecsengése után, minden visszaáll a régi kerékvágásba. Te hogyan látod ezt a kérdést?

A tapasztalataim szerint minden nagyobb változás – ami lehet egy sorsfordító betegség, vagy más olyan életfordulat, ami alapvetően változtatja meg az ember életét – két hullámban érkezik. Az első hullám azonban nem csak előre jelez, hanem arról is számot ad, hogy már elindult és kikerülhetetlenül benne vagyunk egy átalakulási folyamatban, amely most egy alapvető, mély strukturális változás. Ez a pandémia esetében is így történik; az első hullám volt a bevezető, a jelző szakasz. Ez viszont több, mint figyelmeztetés, sokkal inkább egy híradás volt a már említett mély strukturális változásról, amit szerintem a második hullám be is fog teljesíteni. Ez elől kitérni, elbújni, negligálni nem lehet és nem is célszerű. Már túl vagyunk a felkészülésen, már benne vagyunk, azt is mondhatnám, hogy már megtörtént és most kibomlik. Nem mindegy viszont, hogyan. Itt még adódik esélyünk arra, hogy a változási hullámmal együttműködve, csoportos bölcsességgel haladjunk előre és ezzel csökkentsük a hullám romboló erejét. Ez a változás most az akaratunktól függetlenül mindenképpen bekövetkezik. Együttműködni még lehet, megakadályozni, módosítani, kitérni előle már nem.

Miért nem lehet sem kitérni előle, sem irányítani?

Azért, mert valójában már megtörtént és mi most átéljük. Itt elsősorban nem a vírusról van szó, hanem egy beteljesülő transzformációról. Szerintem sokan félreértelmezik a helyzetet és azt gondolják, hogy a vírus egyfajta ellenfél vagy ellenség, amit a vakcinával le lehet győzni, meg lehet állítani. De most többről van szó. A vírus a hordozója, pusztán eszköze annak, hogy meglássuk és megértsük a mélyben zajló alapvető változásokat, amely elől oly sokáig megpróbáltunk kitérni. Szerintem, ami most történik, az nem más, mint egy transzformáció a Bardo-ban, a köztes létben. Abban a szakaszban vagyunk, amikor még nem dőlt el, hogy mivé is alakulunk át, de az biztos, hogy az átalakulás elkezdődött és meggyőződésem az is, hogy ez az átalakulás valójában egy létezési mód váltása lesz. Mindezt a második hullám teljesíti be és társadalmi-, kulturális-, politikai-, együttélési struktúrák fognak összeomlani és megváltozni. Ez már független a vírustól. Semmi sem fog érintetlenül és változatlanul maradni. Olyan ez, mint amikor az örvény vagy a forgószél a felszínre hozza a mélyből azokat a lerakódásokat és információkat, amik eddig is ott voltak, de rejtve maradtak. Valószínű, hogy magát a vírust meg fogja fékezni az emberiség, de az valójában csak egy külső hordozója annak a mély szöveti változásnak, amiben benne vagyunk.

Csak, hogy jól értem-e: ha nem jön a koronavírus és mögötte a covid-betegség, akkor valami más világított volna rá az általad említett változásra?

Igen. Az emberiség alapvetően megérett arra – most nem csupán az ökoszisztémára vagy az emberi önzőségre gondolok –, hogy valamilyen összegzésben átforduljon egy másik létformába. Kiemelt időszakban élünk, ami nem lesz fájdalom- és veszteségmentes, de mégis azt gondolom, hogy ez egy különleges időszak. Ha felül tudnánk emelkedni a fájdalmon, azt is mondhatnánk: szerencsések vagyunk, hogy mindezt átélhetjük, mert meglepő lesz, ami végül majd megvalósul. Ennek részesévé válni most kicsit olyan, mint Krisztus korában élni, hiszen akkor is egy egészen mély módosulás jött létre az emberi együttélés szerkezetében. Jézus nem „csak” előre jelezte, hogy az idő beteljesedett, hanem megmutatta a saját életében, a testében, a lelkében végigvitte és beteljesítette. Végig ment az úton, megvalósította és megváltoztatta az együttélés mintázatát. Akkor és ott a történelem transzformálódott, de a változás nem az egyházakban ment tovább – azok inkább fékezni próbálták a Jézus által hozott forradalmat – hanem az emberi gondolkodásban és együttélésben. Az egymáshoz való viszonyunkban történt alapvetően új megközelítés. A megbocsájtás, a hit, az elköteleződés az igazság iránt, a szeretet újraértelmezése… a Jézus által jelzett és az ő életében beteljesített fordulat. Úgy hiszem, hogy a pandémia időszakában egy második, éppen ilyen jelentőségű, a jézusihoz hasonló mély strukturális változást élünk át, aminek a jelentősége is ugyanakkora lesz az életünkre nézve. Itt is egy ugrásnak kell bekövetkeznie és az egyéni, individuális szintet meghaladva az együttműködésünk, a kollektív tudatosságunk kell, hogy utat törjön a változáshoz. Szerintem az együttműködő és aktuális problémákra reagáló, tudatos csoportokban van az ugrás potenciálja.

A transzformáció szerintem most arról szól, hogy az emberek képessé válnak-e olyan együttműködésre váltani az individuális létforma helyett, ami hozzájárul a kollektív tudat emelkedéséhez. A kérdés, hogy visszatalálunk-e a csoporttér (együttlétezés) magjához, a problémaérzékenységhez a nyitott, rugalmas fejlődés Mezején.

A teljes interjú itt olvasható.