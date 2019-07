Sokan érdeklődnek az Erste Bank Babaváró hitele iránt

Mindössze néhány hét telt el azóta, hogy az Erste Bank bejelentette, hogy elindul a Babaváró hitellel, máris több ezren érdeklődtek a banknál az államilag támogatott kölcsön feltételeiről. A házaspárok közül közel kétezren már a hiteligénylést is benyújtották. Míg kezdetben elsősorban a vidéki városokban volt tapasztalható nagyobb felfutás, mára a budapesti ügyfelek is jókora számban indítják el az igényléseket - írja a bank a közleményében. Az Erste Bankhoz eddig benyújtott összes hiteligény harmada volt budapesti, ugyanakkor az újonnan beadott igények esetében ez az arány már 50 százalék. Az ügyfelek szinte kivétel nélkül a maximális, 10 millió forintos hitelösszeg mellett döntenek, és az elutasítási arány egyelőre elenyésző. Az ügyfelek emellett az Erste internetes oldalán is ellenőrizni tudják, hogy megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.

Az Ersténél Babaváró hitelt igénylő házaspárok jelenleg 1,5-2 hét folyósítási idővel számolhatnak onnantól, hogy minden szükséges dokumentumot benyújtottak. A bank tervei szerint azonban ezt az időt hamarosan egy hét alá szorítja. Az igénylési folyamatot ugyanakkor az ügyfelek akkor tudják meggyorsítani, ha a férj és a feleség együtt érkeznek a fiókba, visznek magukkal jövedelemigazolást, amely a banki hitelképesség-vizsgálathoz kell, valamint rendelkeznek az OEP által kiadott igazolással, amely pedig a jogosultság vizsgálatához elengedhetetlen. Érdemes előzetesen időpontot foglalni és tájékozódni, elkerülve ezzel a hosszas várakozást.

„Az Erste Bankban arra számítunk, hogy a Babaváró hitel iránt érdeklődők száma később is magas marad, mivel jelentős szakértelemmel, illetve kedvező ajánlattal várjuk a kölcsönt igénylő ügyfeleket, akik akár 60 ezer forint pénzvisszatérítést is kaphatnak” – hívta fel a figyelmet a bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese, Harmati László. Azon házaspároknak, akik minimum 3,5 millió forint összegű és 120 hónap futamidejű kölcsönt vesznek fel a banktól, a folyósítást követően 20 ezer forintot ír jóvá a bankszámlájukon, melyet 40 ezer forintra emel, amennyiben az ügyfelek az igényléskor élet- vagy nyugdíjbiztosítást is kötnek. További 10 ezer forint jóváírásra jogosultak azok az új ügyfelek, akik egyúttal Erste EgySzámla Díjcsomagot is kötnek, valamint 10 ezer forint kedvezmény jár azoknak, akik a Babaváró hitel igénylésével párhuzamosan belépnek az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárba.

A Babaváró hitellel a házaspárok akár 10 millió forint szabadon felhasználható kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak, három gyermek születése esetén pedig az állam a teljes tartozást átvállalja. A jogszabályi előírásoknak megfelelő házaspárok minimum 2,5 millió, legfeljebb 10 millió forint Babaváró hitelt igényelhetnek az Ersténél, legalább 60, maximum 240 hónapos futamidő mellett. A pár mindkét tagjának be kell töltenie a 23. életévét, de a feleség nem lehet idősebb 41 évesnél, míg a férj a hitel lejáratakor még nem töltheti be a 70. életévét. A havi törlesztőrészlet pedig nem haladhatja meg az 50 ezer forintot.