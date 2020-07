Startup ötletgyár épül a válság ellen

Nemzetközi szinten több kezdeményezés indult a kornovírus okozta krízis megoldásra, az önszerveződő online események, ötletversenyek eddig is kiváló eredményeket hoztak számos új ötlettel gazdagítva az innovációs ökoszisztémát. Ezekhez az eseményekhez több hazai startup is csatlakozott az elmúlt hónapokban a magyar kreativitás jó hírét terjesztve.

A jó ötletek és startupok magukban csak nagyon ritkán életképesek, azonban egyre többen keresik a megoldásokat arra, hogy igazi változásokat okozókat mielőbb életképes piaci környezetbe lehessen helyezni, akár nagyvállalati együttműködéssel akár, közösségi- vagy befektetői támogatásokból.

A Restart2020.org eseménysorozat tapasztalt szervezői úgy érezték, hogy érdemes belevágni egy Budapestről kiinduló nemzetközi rendezvény megszervezésébe. A COVID19 gazdasági hatásainak enyhítésére, elhárítására tesz kísérletet a júliusban indított online startup ötlet és projektverseny.

„A pandémia világszerte megmutatta, hogy a saját környezetünkben számos megoldandó probléma látszik, a környezettudatosság mellett számos terület megújítására mutatkozik igény. Emellett a karantén időszak megerősítette azt, hogy az emberek segítsenek a saját közösségüknek, így mi is azt érezzük, hogy az innovációs ökoszisztémának most még jobban össze kell fognia" - emelte ki Turcsán Tamás Péter alapító.

A verseny témája ugyan nem kötött, de az átalakuló egészségügy, oktatás, munkavégzés, környezettudatosság, energiai szektor, élelmiszer és mezőgazdaság, banki szolgáltatások, okosvárosok, robotika és közösségi szolgáltatások mind-mind izgalmas kihívásokat rejtenek.

A RESTART2020.org egy globális online esemény, amely összekapcsolja az ötleteket és az innovátorokat világszerte, megoldásokat keres a COVID-19 járvány és a válság negatív hatásainak enyhítésére. A lokális és globális eseménysorozat, mindenki számára nyitott és átlátható formában mutatja be a versengő ötleteket és projekteket. A szervezők célja, hogy a megszülető projekteket tovább inspirálva, összekössék az ötletgazdákat azokkal, akik megoldásokat keresnek a kialakult helyzetre. Nevezni augusztus közepéig lehet, az online döntőre augusztus 29-én kerül sor.

Az ötletverseny támogatói között több olyan nagyhírű nemzetközi szervezet is található, mint a Tom Szaky alapította Terracycle, de hazai oldalon is erős összefogás alakult ki. A védnökséget vállaló Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkár mellett az NKFIH, illetve a Hiventures képviselői is helyet kaptak a zsűriben. A startup közösség oldaláról a Hello Tomorrow Hungary, az EuroAsian Startup Awards, az Intellitex és a Connect East Incubator mentorai is segítenek az esemény megvalósításában. A Tőkeportál a különdíj közösségi finanszírozásával támogatja az eseményt.

A RESTART2020.org nem csak összegyűjti a beérkező ötleteket, mentor gárdája segítségével hatékonyan támogatja az ötletek megvalósulását is. A verseny tétje sem kicsi, hiszen a rendezvényt támogató befektetők a legjobbaknak 15-500 millió közötti befektetés megszerzésére kínálnak lehetőséget. A szakmai zsűri által kiválasztott győzteseken kívül egy különdíj is kiosztásra kerül a healthcare/food and agriculture/banking/smart cities kategóriák hazai legjobbjának.

A verseny megszervezése egy vadonatúj startup közösségépítő oldal, a Pozi.io segítségével történik, ahol a résztvevők nemcsak az ötleteiket validálhatják, hanem csapatot építhetnek, mentorokat és akár befektetőket is találhatnak megoldásaikhoz.

További információk: www.restart2020.org