Szexista a CBA új reklámja?

Icuka szerint a nyár az egymást lassított felvételen locsoló fürdőruhás lányokról szól.

A Velvet által közölt közleményben azt írják: "Hogy lehet a jégkrém nyalása, a vízipisztolycsata és a lángosevés is 18 karikás? A falatnyi bikinis lányok szerencsére ezt is bemutatják, persze nem a korhatáros TV-reklámban, hanem a rendezői változatként is felfogható hosszabb, online verzióban, ahol az egyik bikinifelső is lekerül – a férfinézők legnagyobb örömére."