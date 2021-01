A Népirtás Pozsonyligetfalun című film, Eperjesen, illetve Trencsénben havonta megrendezésre kerülő EduFilm Fesztiválon, a decemberi fordulóban a Legjobb dokumentumfilm díjat nyerte el.

A dokumentumfilm a Ligetfalu településen fekvő táborrendszerrel foglalkozik, melybe már a második világháború utolsó heteitől kezdve tömegesen hurcolták, deportálták a Pozsonyban és annak környékén élő magyar és német lakosság többezres tömegeit. A film az MTVA Magyar Média Mecenatúra program támogatásával készült a Becsengetünk Produkció Kft. gyártásában. A filmet Géczy Dávid és Udvardy Zoltán rendezte, producere: Skrabski Fruzsina.

Az 1945–1947 között működő internáló- és koncentrációs táborba szinte kizárólag magyar és német polgári lakosok kerültek, családostól.

A dokumentumfilm feltárja a táborban kivégzett, közel száz magyar levente történetét is. Rávilágít arra az összefüggésre is, hogy a ligetfalui kijelölt táborhely őrzésére Prágából Pozsonyba érkező szlovák ezred állománya több száz fős vérengzést rendezett útközben, a morvaországi Prerovban, ahol a Felvidékről korábban a front elől Nyugat felé menekült, s most hazafelé tartó, magyar és német családokat szállító vonat haladt át.

A koronavírus miatt nyilvános vetítés helyett online került megrendezésre a fesztivál. A zsűri tagjai professzionális filmesek és egyetemista diákok voltak