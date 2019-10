Szövetségre lép a GAC és a Toyota

A jövőbeni vásárlói igények kielégítése érdekében a Toyota globális stratégia kidolgozására törekszik az összekapcsoltság, az önvezetés, az autómegosztás és az elektromos járművek területein. Ez érvényes a világ legnagyobb piacára, Kínára is, ahol részben vagy teljesen elektromos meghajtások vezető fejlesztőjeként ismert Toyota kiemelt területként kezeli a technológiai és üzletfejlesztést, és az elektromos technológiák fejlesztése és tökéletesítése mellett szeretne széles körben hozzájárulni ezen járművek elterjesztéséhez. A Lexus prémium és Daihaitsu budget márkát is jegyző japán autógyártó ezen a területen nem csupán leány és társult vállalataival működik együtt, de más cégekkel is. Mindennek célja hogy a globális verseny élénkítésével csökkenjenek az alapvető elektromos technológiák fejlesztési és gyártási költségei - írják. Mobilitási vállalatként emellett a Toyota célja, hogy vonzóbb, biztonságosabb, az összekapcsoltságon alapuló mobilitási szolgáltatásokat fejlesszen ki - teszik hozzá.

Az elektromos jártművek csak akkor járulhatnak hozzá számottevően környezetünk fenntarthatóságához, ha széles körben elterjednek. Annak érdekében, hogy a kínai vásárlókat az elektromos járművek megvásárlására ösztönözzék, a Toyota és a GAC ésszerű árat és kiváló minőséget kíván kínálni, - beleértve az üzemanyagcellás járműveket, a hibrid járműveket és a hálózatról tölthető hibrideket is. A két vállalat célja, hogy előmozdítsa az elektromos járművek fejlesztését és minél szélesebb körben történő bevezetésüket is. Az együttműködés mindemellett az erőforrások megosztása, a dolgozók kölcsönös cseréje, valamint a humán erőforrások fejlesztése révén tovább javítja a két vállalat versenyképességét.

A GAC az együttműködés keretében fejleszti vegyesvállalatait, illetve független kutatásfejlesztési tevékenységeit, ugyanakkor aktív szerepet vállal az összekapcsolt/új energiákat használó járművek és a mobilitás terén.