Sztaniszláv András MPRSZ elnök lett az első magyar okleveles tagja a CIPR PR egyesületnek

A CIPR szervezésében zajlik a világ legmagasabb szintű PR vizsgája, ahol a jelöltek tudását és munkatapasztalatait 3 fontos szempont alapján értékelik: etika, stratégiai látásmód, valamint vezetői képességek. A világon jelenleg közel 350 ember rendelkezik a „Chartered PR Professional (Chart.PR)” minősítéssel és jogosult használni ezt a címet. A szervezet augusztus 21-én Londonban jelentette be 6 újabb PR szakember – köztük Sztaniszláv András mint első magyar – sikeres vizsgáját.

„Csaknem 20 éve dolgozom a PR szakmában, az angol szövetségnek is több mint 6 éve tagja vagyok. Mivel a szervezetben több tisztséget is betöltök, nemzetközi projektekben is részt veszek, ezért állítottam magam elé azt a kihívást, hogy megfeleljek szakmánk legmagasabb követelményeinek: a vizsga letételéhez legalább két év részvétel kötelező a CIPR szakmafejlesztési programjában (CPD), a vizsgára is több hét felkészülés szükséges, maga a vizsga pedig egy egész napos szituációs feladatsor – mindezek alapján különösen büszke vagyok erre az eredményre” – nyilatkozta Sztaniszláv András legújabb szakmai sikeréről.

Az 1948-ban alakult, a brit királynő elismerésével fémjelzett Chartered Institute of Public Relations az Egyesült Királyság egyik legnagyobb PR szervezete, amely világszerte körülbelül 10.000 szakembert képvisel. Sztaniszláv András jelenleg a CIPR Council tagja, valamint a nemzetközi tagozat elnöke.