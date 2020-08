Világszerte egyre nő azoknak a száma, akik a különböző hangasszisztensek adta lehetőségeket kihasználva élik mindennapjaikat, bár tény, hogy hazánba ez a trend is lassan érkezik meg. Amerikában már 60 millió felnőttnek van valamilyen hangasszisztenssel rendelkező eszköze. De vajon megéri a hangmarketingbe fektetni?

Az Adobe Analytics szerint az amerikai üzleti döntéshozók 91%-a már jelenleg is jelentős beruházásokat hajt végre a hangmarketing technikai területén, 94% pedig azt mondta, hogy a következő évben tervezik növelni beruházásaikat. Mivel oly sok szervezet vásárol hangutasítási megoldásokat, fontos, hogy a márkák megtalálják a kiemelkedés módját.

Bár a hangasszisztensek elfogadottságát leíró kutatások többynire az amerikai fogyasztókról szólnak, mint ahogyan más nyugati trendek, a beszédalapú irányítás is utat tör magának Kelet felé. A mobileszközökön és bluetooth hangszórokon található hangasszisztensek csak kis százalékát képezik majd annak a rengeteg eszköznek, amiket az IoT (Internet of Things, Dolgok Internete) elterjedése után beszédhanggal irányíthatnak a fogyasztók. Ilyenek az intelligens hűtők, porszívók, hűtő- és fűtőberendezések, mosógépek, világítás és biztonsági berendezések, de ide érthetjük akár a járműveket is. Ahogyan egyre több hétköznapi tárgyunkba „költözik be” az internet, úgy válik egyre elérhetőbbé a költséghatékony beszédalapú hangmarketing is.

Számos vállalat az intelligens hangszórókba épített hangsegédekre alapozva vág bele a hanghirdetések használatába. Igaz, hogy ez a hang beépítésének egyszerű módja a marketing mixbe, de nem feltétlenül a leghatékonyabb módja a közönség bevonásának, főleg az asszisztens hangjának egységes hangzása miatt, az ugyanis megnehezítheti a márka képviselésének hatékonyságát a fogyasztók felé. Ez pedig csökkenti a márka elismerését és - bizonyos esetekben - a profitot.

A márkák már most testreszabott, saját hangokat hozhatnak létre, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kiemelkedjenek versenytársaik közül és emlékezetesebb élményt biztosítsanak a fogyasztók számára. A fogyasztók bíznak az általuk elismert márkákban. Egy ismerős beszédhang pedig képes arra, hogy azt eszközként használva a vállalatok hosszú távú kapcsolatot építsenek ki és tartsanak fent a fogyasztókkal. Ennek azért van különösen kritikus jelentősége napjainkban, mivel a digitális hangipar bővül, és a fogyasztók előbb utóbb számítani fognak arra, hogy minden kedvelt márkájukkal kapcsolatba tudnak lépni ilyen formában is.

Hogyan optimalizálhatjuk a márka beszédhangját?

Az egyéni szövegfelolvasó hang kifejlesztésekor a márkáknak olyan hangot kell választaniuk, amely megfelel a márka személyiségének, mivel ez befolyásolja a marketing eredményeket, így a hangalapú márkaépítési stratégia fontos szempontjává válik.

Csakúgy, mint a vizuális márkajelzés biztosítéka, a márka által használt hangnak azonnal azonosíthatónak, vonzónak, emlékezetesnek és következetesnek kell lennie az eszközök és a platformok között.

Az exkluzív márkás hang következetes használatával az összes fogyasztói érintkezési ponton keresztül, a vállalatok humanizálhatják márkáikat. Amikor a fogyasztók ugyanazt a hangot hallják ugyanattól a márkából a különféle csatornákon, jobban bíznak a márkában.

A márka hangjának optimalizálása érdekében a vállalatoknak meg kell vizsgálniuk a potenciális hangpartnereket, hogy megtalálják a megfelelőt. A legjobb hangpartnerek a rendelkezésre álló leghatékonyabb technológiát fogják használni, garantálják az adatvédelmet és elegendő szaktudással rendelkeznek a minőségbiztosítás területén is. A legjobb vállalatok Deep Neural Network (DNN) technológiákat is használnak annak érdekében, hogy a hang képes legyen a legmagasabb színvonalú élményt nyújtani, megközelítve az emberi asszisztensek nyújtotta teljesítményt. Miután létrehozták az egyéni, a márkát képviselő hangot, a vállalatoknak arra kell koncentrálniuk, hogy megtalálják azokat a pontokat, amelyeken a fogyasztók a leginkább elvárják vagy hasznosnak találják a hangalapú megoldásokat.

Hol - és hogyan - várják az ügyfelek a hangfunkciókat?

Míg az otthoni hangasszisztensekkel való kommunikáció a leggyakoribb módja annak, hogy a fogyasztók kölcsönhatásba lépjenek a digitális hanggal, sokan már más eszközökön is a hangkompatibilis képességeket keresik, amelyekkel napi szinten kommunikálnak.

Az Adobe Digital Insights szerint az amerikai fogyasztók 29%-a szeretné használni a hangot a termosztát, 28%-uk a világítás, 14%-uk mosó- és szárítógép és 12%-uk a sütő irányítására.

Amellett azonban, hogy biztosítják a hangvezérelt képességeket a fogyasztók számára ott, ahol kulcsfontosságúak, a márkáknak biztosítaniuk kell azt is, hogy olyan egyéni szöveg-beszéd hangot fejlesszenek ki, amely a személyes preferenciáikkal is összhangban áll.

Ennek elérése érdekében a hangot hozzá kell igazítani a közönség elvárásaihoz, valamint a saját márkájuk személyiségéhez. Ez több hang kifejlesztését vagy ugyanazon hang többszörös iterációjának kialakulását eredményezheti a különféle közönségek számára - különösen a nagy, nemzetközi márkák esetében. A világ legnagyobb márkáinak egy része esetében a különféle részlegek, termékek vagy földrajzi régiók hangjának megadása kritikus lehet a fogyasztók sokféleségének szempontjából.

Annak biztosítása érdekében, hogy a célközönséggel beszélnek, a márkáknak alaposan meg kell vizsgálniuk az egyes közönség preferenciáit - inkább a női vagy a férfi hangot részesítik előnyben? Gyorsabb vagy lassabb ütemben beszéljen a hang? Akcentussal kell rendelkeznie? – ha ezeket nem gondolja át a megfelelő hang kiválasztása előtt, a vállalat kockáztathatja egy olyan hang kifejlesztését, amely a legjobb esetben nem rezonál a fogyasztókkal, a legrosszabb esetben pedig elidegeníti őket.

Mi lesz a magyar hanggal?

Ahogyan minden mesterséges intellgiencia alapú tartalomnál, a beszéddel kapcsolatban is felmerül a kérdés, hogy vajon a kis nyelvek esetében, mint amilyen a magyar is, mikor jut el a technológia ugyanarra a szintre, mint az angolul beszélő felhasználók esetében? Bár számos hangalapú eszköz rendelkezik már magyarnyelvű vezérlővel is, ha az egyszerű parancsokon túl, kreatív üzenetekre akarják használni a hangalapú alkalmazást, a vállalatoknak olyan magyar partnert érdemes keresniük, akiknek rendelkezésükre állnak a nagy, magyar nyelvű adatbázisok, hiszen a globális cégeknek nem áll érdekében a kis piacok nyelvére optimalizálni szolgáltatásaikat.

Ahogy a világ egyre inkább a digitális hang- és társalgási interfészekre támaszkodik, a márkák, amelyek ma az egyedi, digitális beszédhangokba fektetnek be, a későbbiekben jó helyzetből indulnak, hogy tapasztalataikat közvetítsenek és kapcsolatot alakítsanak ki az ügyfelekkel. Ez nem csak az angol nyelvterületekre igaz, de a most belépő európai országokra is.