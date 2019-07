Terepszemle a digitális világ zegzugaiban

Ősszel folytatódik a Magyar Telekom innovációs beszélgetéssorozata, a Most Fórum.

A digitalizáció legizgalmasabb és legégetőbb kérdéseit helyezte február végén indított innovációs beszélgetéssorozata, a Most Fórum fókuszába a Magyar Telekom. A programok helyszíne a nemrégiben birtokba vett új székház volt, amelyet úgy terveztek és alakítottak ki, hogy a közösségi lét színtere is lehessen.

„Ha az élére akarsz állni a digitalizációról folyó társadalmi párbeszédnek, egyrészt lehetőséget kell teremteni rá, másrészt kell biztosítani neki egy platformot. Mi erre terveztük a MOST Fórumot. A Telekomnál hiszünk a digitalizációban rejlő lehetőségekben és abban, hogy az új technológiák segítségével az élet szinte minden területén többre lehetünk képesek” – foglalta össze a program célját Kutas István, a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója.

A párbeszéd jegyében a nagyközönség számára is elérhetővé tették a kerekasztal-beszélgetéseket, azokon bárki részt vehetett. Az egészségügy, a munkaerőpiac, a kultúra és a sport világát körbejáró Most Fórumok kivétel nélkül teltházasak voltak, közel 200 ember előtt zajlottak és élő streamen is figyelemmel lehetett kísérni a történéseket.

Az Uniomedia kommunikációs ügynökség közreműködésével megvalósult rendezvénysorozaton véleményvezérek mutattak be pozitív példákat, innovatív megoldásokat, digitális trendeket, fogalmaztak meg inspiratív gondolatokat a jövő egyértelmű útjáról.

A beszélgetéseken neves tudósok, kutatók, művészek, sportolók, szakemberek vettek részt – olyanok, mint Lévay György egészségügyi mérnök, Gyires-Tóth Bálint mesterségesintelligencia-kutató és fejlesztő, Kónya Béla Tamás, a Ludwig Múzeum Műtárgyvédelmi és Restaurátor osztályának osztályvezetője, Vajdai Vilmos, a TÁP Színház alapítója, Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó, Szabados Gábor sportközgazdász, Kohanecz Margó, a KPMG egészségügyi és élettudományi tanácsadási területének igazgatója, Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief HR Officere, Megyeri Mirtill, a Zyntern társalapítója, vagy Szekeres Péter, a Neticle ügyvezetője.

Az eseménysorozat aktualitásairól – így egyebek mellett majd a Most Fórum ősszel várható folytatásának részleteiről – a Pont.MOST blogon lehet részleteket olvasni.