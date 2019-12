Több mint 327 tonna élelmiszert adományoztak a SPAR vásárlói nehéz sorsú embereknek

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR 23. Adni Öröm! karácsonyi adománygyűjtő kampánya során az áruházlánc vevői több mint 327 tonna tartós élelmiszert vásároltak a rászorulóknak. A kezdeményezésnek köszönhetően a jótékonysági szervezet munkatársai több mint 31 ezer ajándékcsomagot tudnak eljuttatni a hátrányos helyzetű emberekhez az ünnep előtt.

Az idén december 12. és 17. között megszervezett karácsonyi gyűjtésben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csaknem háromezer önkéntese 172 SPAR és INTERSPAR áruházban fogadta a vásárlók adományait. Az akció alatt több mint 327 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek a jótékonysági szervezet munkatársai, amelyből 31 ezer ajándékcsomagot készítettek, hogy azokat még az ünnep előtt személyesen eljuttassák a rászorulóknak. A rekordmennyiségben összeállított csomagok főleg a mindennapokban is fontos termékeket – tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lisztet, cukrot és étolajat – tartalmaznak.

„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR közel negyedszázada szervezi meg az Adni Öröm! élelmiszeradomány-gyűjtő akciót. Ebben az esztendőben olyan új elemekkel buzdítottuk önzetlenségre a vásárlókat, mint egy figyelemfelkeltő reklámfilm és egy online motivációkutatás, amely többek között arra a kérdésre kereste a választ, hogy az emberek miért tartják fontosnak, hogy rászoruló társaikon adományozással segítsenek. A felméréshez kötődően a kampány hat napja során a budapesti Batthyány téri áruházunkban elhelyezett installáción a vásárlók a helyszínen is megoszthatták velünk azt, hogy miért is adományoznak. Nagyszerű volt látni, hogy az egyre szaporodó nyilatkozatok ösztönző, jó példával szolgáltak a többi vevő számára is" – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

„Az Adni Öröm! a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legnagyobb idei akciója volt, amelyben a karitatív szervezet csaknem valamennyi intézménye és önkéntes csoportja részt vett. A karácsonyi gyűjtés jószándékú emberek tízezreinek tette lehetővé, hogy adott pillanatban, az üzletekben, rászoruló társainknak segítséget nyújtsanak, akár csekély összeggel is. A vásárlók felajánlásaiból készített ajándékcsomagokból rászoruló családok, egyedül maradt idősek, fogyatékossággal élő és hajléktalan emberek részesültek" – tette hozzá Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

Az idei kampány alapgondolatául az szolgált, hogy az Adni Öröm! akcióban adakozó emberek névtelen jótevői egy másik családnak, amelynek tagjaival sosem fognak találkozni. Ennek ellenére mégis úgy gondoskodnak róluk, mintha a saját rokonaik lennének. Ezt fejezte ki a „Lett egy másik családom" szlogen.