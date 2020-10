Több, mint kétszer olyan gyorsan csökken az autóipari reklámköltés, mint az autópiac

Ez két és félszer gyorsabb, mint a teljes reklámpiac csökkenése ezeken a piacokon. A koronavírus-járvány terjedése és a világgazdaságra mért hatása miatt a vásárlók pénzügyi jövője bizonytalanná vált és nem hajlandóak nagy értékű vásárlásokra. A kereslet és kínálat okozta nyomásnak köszönhetően az autómárkák drasztikus reklámköltségvetés csökkentésre kényszerültek, amikor a krízis súlyossága nyilvánvalóvá vált. Ennek ellenére, az autóipari reklámköltés várhatóan felülmúlja a reklámpiacot 2021-ben és 2022-ben egyaránt, 10.5 %-os növekedéssel 2021-ben és 11.4 százalékos növekedéssel 2022-ben. Kezdetben a 2020-as nagy visszaesés miatt könnyebb lesz az összehasonlítás 2021-ben, de a késleltetett vásárlási döntések és a közösségi illetve a tömegközlekedés tartós elkerülése miatt várható, hogy 2017 óta először növekedjen a személygépkocsi eladások száma. Ez az autóipari reklámozás folyamatos növekedéséhez vezet 2022-ben - írják.

A 2021-ben és 2022-ben várható sebes fellendülés ellenére az autóipari reklámozás 2022-ben várhatóan 2.8 százalékkal elmarad a 2019-es adatoktól. Magyarországon az autóipari szektor reklámköltése 2019 első három negyedévében 6%-al növekedett 2018 ugyanezen időszakához képest. Ezzel szemben 2020 első három negyedévében átlagosan 25%-os csökkenés tapasztalható a tavalyi adatokhoz képest. A COVID járványhelyzet által leginkább sújtott hónapok az április-májusi időszakok voltak, vannak olyan médiatípusok mint például a mozi, ahol a teljes reklámköltés megszűnt, mivel a mozik is zárva tartottak.

A Zenith várakozásai alapján az autómárkák kizárólag a digitális csatornákon fognak 9%-al többet költeni 2022-ban, mint 2019-ben. A napilap reklámköltés 27%-al alacsonyabb lesz 2022-ben, mint 2019-ben, míg a magazin reklámköltés esetében 28 százalékos visszaesés várható. Az előrejelzések szerint a közterületi autóipari reklámköltés 2019 és 2022 között nettó 10 százalékkal csökken, míg a mozis reklámköltés 16 százalékkal esik vissza.

A televíziós és rádiós média továbbra is fontos terület az autóipari reklámozás számára, ahol viszonylag visszafogott, 6, illetve 7 százalékos visszaesés várható 2019 és 2022 között. Hazánkban az autóipar számára offline kommunikációs szempontból fontos területek továbbra is a televízió, a rádió és az out of home. A digitalizáció fejlődésével előtérbe kerülnek az adatalapú és különböző precíziós targetálási megoldások, amelyek a digitális csatorna további térnyerését fogják eredményezni. A szektor relámköltésében a print és a mozi kategóriákban továbbra is csökkenő tendecia várható.