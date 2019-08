Több mint százan teljesítették a Fjällräven Vándortúrát

A Fjällräven Vándortúra keretein belül július 29. és augusztus 2. között a Balaton-felvidéket fedezhették fel a résztvevők, a hosszabb távon 110, a rövidebb útvonalon pedig 75 kilométert megtéve.

A Vándortúra szervezői számára a környezet megismerése ugyanolyan fontos, mint a természeti kincsek megóvása. A kezdetek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a túrák ideje alatt fokozottan ügyeljenek a természetre, a túrázóknak pedig a saját maguk által termelt hulladékot mindvégig gyűjteniük kellett - írják.

„A Fjällräven Vándortúra közösséget kovácsol: új barátságok szövődnek, régi ismerősök vágnak neki együtt a többnapos túrának. Minden évben látunk ismerős arcokat, akik újra át szeretnék élni a vándortúra felejthetetlen élményét. Nagy sikert aratott szemétszedési akciónk is, öröm látni, hogy túratársaink a természet védelmében is boldogan osztoznak velünk” – mondta el Beszédes Zsolt, a Fjällräven magyarországi sales menedzsere. „2019-ben összesen 163 túrázó teljesítette sikeresen a 110 és a 75 kilométeres távokat. Büszkék vagyunk arra, hogy a visszatérő résztvevők mellett egyre több kezdő túrázó is belevág a Vándortúrába. Mint mindig, idén is jó hangulatban telt az öt nap, a változékony időjárás sem szegte kedvünket, a résztvevők pedig mindig segítették egymást, amikor kellett. Reméljük, jövőre legalább ugyanennyien indulnak el, és érnek célba velünk a Fjällräven Vándortúrán!”

A többnapos gyalogtúra útvonala minden évben hazánk legszebb nemzeti parkjain át vezet, a Vándortúra híre pedig már átlépte az országhatárt. Az elmúlt években több környező országból is jöttek résztvevők, hogy megismerjék és bejárják Magyarország természeti kincseit.