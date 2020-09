Történelmet írt a Marketing Summit

Az idei Marketing Summit öt témakör mentén közelített a koronavírus hatásaival is küzdő szakma aktuális kihívásaihoz, ezek a témák a következők voltak: Business & Marketing, Brand Management & Communication, Future-proof Marketing & Agility, Digital Hack és a Városmarketing. A programokat nyolc különböző iparág közel 40 marketing és kommunikációs szakembere állította össze, idén tavasszal. Az eseményen az egészségbiztonsági intézkedések betartása mellett több mint 350 szakember vett részt személyesen, míg az előadások online közvetítését közel 450 fő követte.

A Marketing Summiton került sor idén is a Marketing&Média által jegyzett TOP50 legsikeresebb marketing és kommunikációs döntéshozó listájának kihirdetésére is. A befolyásos szakmai döntéshozókat felsorakoztató lista élén idén Szabó Béla, a Magyar Telekom márka- és lakossági kommunikációs igazgatója áll, akit Bánhegyi Zsófia (Szerencsejáték Zrt.) és Mérő Ádám (The Coca-Cola Company) követnek. A TOP3 mindegyik tagja előadott a rendezvényen, de rajtuk kívül a TOP50-es listából színpadra lépett még Juhász Péter Tibor (Vodafone), Kovács András Péter (Magyar Telekom), Szalkai Réka (Mastercard), Liptay Gabriella (KPMG), Pataky Piroska (Mastercard), Varga Anita Ágnes (Rossmann), Szinai Ádám (CIB Bank), Fülöp Gábor (Provident) és Rákosi Viktor (Ford) is. A rendezvényen adták át az idén immár hatodik alkalommal meghirdetett Magyar Városmarketing Díj elismeréseit is. Az ismert szakemberekből álló zsűri döntése alapján az idei év fődíjasa Nyíregyháza városa lett.

„Az idei Marketing Summit létrejöttét a támogatók és a résztvevők páratlan összefogása tette lehetővé, amely eredményeként a rendezvényszervezés számára nem túl kedvező környezet ellenére is sikeres eseményt tudhatunk magunk mögött” – mondja Hinora Ferenc, a konferenciát immár 30 éve szervező Magyar Marketing Szövetség elnöke. – „A Summit mögé idén nagynevű márkák is felsorakoztak. Együttműködő partnereink támogatása stabil alapot teremtett arra, hogy a marketingszakma képviselői végre akár személyesen is találkozhassanak - ez pedig mindennél jobban igazolja a szakmai közösség erejét, valamint a marketing jelenlegi, kiemelt szerepét, amely nem más, mint a gazdaság motorizálása. Az előadók, kerekasztal-beszélgetők és a konferencia résztvevői jelenlétükkel is alátámasztották azt, hogy most még hangsúlyosabb szerep hárul a szakmánkra: a marketingtevékenység hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozások gazdasági teljesítménye stabil maradjon, illetve növekedjen, és hogy munkahelyeket tartsunk meg” – teszi hozzá a szervezet elnöke.

Az Marketing Summit Hungary fő szervezője az idén 30 éves Magyar Marketing Szövetség, társszervezői a Positive Adamsky reklámügynökségi csoport, valamint a Marketing&Média szaklap. Mindhárom szervező elkötelezett a marketing- és üzleti tevékenységet végzők szakmai támogatásában, valamint a helyes gyakorlatok fejlesztésében és terjesztésében.