Tudatos tartalomkészítéssel és -fogyasztással a zaklatás ellen

Az internetes zaklatás elleni világnapona Samsung #OkosTelefonOkosHasználat powered by Galaxy Z Flip akciójával áll ki a cyberbullying ellen.

A Samsung 2018-as, a magyarok mobilhasználati szokásait vizsgáló kutatása rámutat, hogy a fiatalok életében elengedhetetlen szerepet tölt be az okostelefonjuk. A legtöbb tinédzser akár félóránként vagy annál gyakrabban ránéz a készülékére, és szinte sosem kapcsolja ki azt . Az UNICEF szerint minden harmadik magyar fiatalt ért már bántalmazás a különböző online platformokon .

A Samsung számára kiemelten fontos, hogy felhívja a figyelmet a technológia felelős használatára, így a cyberbullying megelőzésére is. A vállalat legújabb készülékei a tartalomgyártó generáció számára készültek, így a Samsung a tudatos tartalom előállítást helyezi előtérbe új akciójával. A nemzetközi cyberbullying elleni napon globális kezdeményezéseivel és a #OkosTelefonOkosHasználat powered by Galaxy Z Flip kampánnyal a tartalomgyártóknak is üzen a vállalat.

Az önkifejezés minden korábbinál szabadabb a modern kor eszközeivel, ugyanakkor a magyar fiatalok több mint fele is találkozott már olyan online tartalommal saját magáról, amelyet nem szívesen lát viszont nyilvánosan . Az átgondolt és másokat tiszteletben tartó videók vagy képek sokat tehetnek a gyermekek mentális egészségének megőrzéséért. Fontos, hogy a szülők az általános viselkedés mellett az online szabályokat is megismertessék a gyermekeikkel már fiatal korban. „A virtuális kommunikáció, ez a fajta »testbeszéd« ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a valóságos” - vélekedik Skultéti-Szabó Katalin, klinikai szakpszichológus.

„Az etikus online magatartás mindannyiunk felelőssége, fontos, hogy tudatosan használjuk a rendelkezésünkre álló okoseszközöket – mondta el Samu Zsófia, a Samsung Electronics Magyar Zrt. kommunikációs vezetője. – #OkosTelefonOkosHasználat powered by Galaxy Z Flip akciónkban a felelős tartalomfogyasztás mellett a körültekintő tartalom-előállításra helyezzük a hangsúlyt.”

Június 19-én, pénteken a Samsung minden kommunikációs felülete, a közösségi média- és weboldala, illetve az Oktogonon található LED kijelzője a #OkosTelefonOkosHasználat üzenetet közvetítik majd, hogy felhívják a figyelmet a cyberbullying megelőzésére és a technológia tudatos használatára. A vállalat weboldalán a felhasználók megismerhetik a Samsung globális kezdeményezéseit, melyeknek a zaklatás visszaszorítása a célja.

Az Egyesült Királyságban például a szülők számára készített a Samsung oktatóvideókat az internet biztonságos használatáról, Litvániában pedig a fiataloknak szóló, kiberbiztonsággal és tartalomgyártással foglalkozó sorozat készült. A vállalat emellett Olaszországban és Svédországban is indított akciókat a zaklatás ellen, a jövőben pedig a magyar fiatalokat is szeretné segíteni.

A Samsung internetes zaklatás elleni kezdeményezései elérhetők a #OkosTelefonOkosHasználat powered by Galaxy Z Flip akció weboldalán.