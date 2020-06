Turisztikai programot indít Magyarkanizsa

„Kevesen tudják, hogy a Megy a gőzös kezdetű népdalban a gőzös hozzánk, a magyarkanizsai állomásra jön. A Hello Kanizsa programmal például ezen is szeretnénk változtatni, és elültetni a turisták fejében, hogy Magyarkanizsán is van bőven látnivaló. Mivel közel vagyunk a határhoz, ideális úticél vagyunk most a magyar turisták számára is. Itt egyszerre lehetnek külföldön és otthon, hiszen nincsenek nyelvi nehézségek, szinte mindenki beszél magyarul. Eközben a szerb ételek és kultúra is átitatja a térséget, így egyedülálló, vegyes közegbe csöppennek" – mondta el Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere.

A Magyarkanizsára érkező turisták a helyi természeti kincseket és a történelmi emlékeket is felfedezhetik. A Tiszán turistahajó közlekedik, ami a tiszavirágzás idején – általában június közepén – a legnépszerűbb, a város határát pedig turista-traktorral járhatják be. Angolkertet, tájházat és izgalmas gasztronómiai élményeket is kínál a Hello Kanizsa program, de a helyi termelők finomságait, például egy kecskefarm sajtjait és a szerb-magyar konyha fúziójának fogásait is megkóstolhatják a látogatók. Bartók Béla hagyatéka, Attila sírjának legendája vagy épp Rúzsa Sándor történetei, mind megelevenednek a Hello Kanizsa programban - írják.

„Azt szeretnénk, hogy néhány éven belül a turizmus központi részét képezze a vidék arculatának. Hamarosan elkészül a Vajdasági Birkózóakadémia, és szeretnénk, ha végre elkészülne a régóta tervezett wellness hotelünk is. A térség gyógy- és termálvizekben is gazdag, ezt is szeretnénk a jövőben jobban kihasználni. Nem titok, hogy ezek a fejlesztések a helyieket is segítik: munkahelyeket szeretnénk teremteni és itthon tartani a magyarkanizsaiakat, hiszen az elvándorlás a térségben az egyik legsúlyosabb probléma jelen pillanatban" – mondta a vajdasági város polgármestere.