Van egy órád a nyáron?

„Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezésű kampányt indít idén nyáron a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1-je és szeptember 1-je között. Az aktivitás fő célja, hogy a nyári hónapokban is felhívják a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára, valamint arra, hogy ilyenkor is szükség van a megfelelő mennyiségű vér biztosítására. Azok, akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kapnak, amelyen egy egyedi kód is található. A kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon tölthetik fel a véradók. A feltöltők között értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Tavaly több mint 15 ezer véradóeseményen közel 390 ezer véradó élt az önkéntesség e formájával. Különösen nagy volt azoknak a száma, akik életükben először adtak vért. A megyék közül Pest megye volt a legaktívabb. Jelenleg a 18-65 év közöttiek, 50 kg felettiek adhatnak vért, és két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Egy véradás során 450 ml vért vesznek le, amelyből három féle készítményt állítanak elő.

A megfelelő vérellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes véradóra van szükség, éppen ezért a nyaralásunk során is számos helyszínen, fesztiválon találkozhatunk a Magyar Vöröskereszt és az OVSZ munkatársaival. Többek között az EFOTT Fesztiválon, a Művészetek Völgyében, de a FEZEN Fesztiválon is várják a véradókat.