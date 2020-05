Varga Gábor búcsúzik a Café Communications-től

2015-ben, Digital Business Direktorként érkezett a Caféhoz, ahol olyan ügyfelek projektjeit vezette, mint a The Coca-Cola Company, az OTP Bank, a Porsche Hungaria, a Bonafarm Csoport és a Dealogic. Majd 2019 januárjában az ügynökség kreatív divíziójának operatív vezetőjévé lépett elő, hogy segítse a csapatok összehangolt működését és optimalizálja az ügyfelekkel a közös munkafolyamatokat.

„Gábornak kezdetben nagy szerepe volt a Café digitális fejlődésében, később pedig az ügynökségi folyamatok optimalizálásban, amelynek eredményeként egyre hatékonyabb és kreatívabb megoldásokat tudtunk nyújtani ügyfeleinknek. Az utóbbi évek szakmai és üzleti sikereinek egyik motorja volt, amelyért személyesen is hálás vagyok neki” – meséli Simon Zoltán, a Café Communications ügyvezetője.

A hivatalos, formális feladatok mellett fontos szerepet játszott Gábor hétköznapjaiban a kollégák támogatása, bátorítása: mindenkihez volt egy jó szava és mindig tudta, hogy ha nem nála van a megoldás, kihez érdemes fordulni. Személye nem csak a közvetlen kollégáinak, de talán kivétel nélkül minden cafésnak emlékezetes marad – írja az ügynökség közleménye.

„Aki egyszer cafés, örökre az is marad. Sokszor hallottam ezt az évek alatt, de most saját bőrömön is érzem. Nagyon sokat tanultam és kaptam a kollégáimtól, még az utolsó hetek alatt is. Rengeteg szép emléket viszek magammal. Nagy lelkesedéssel és energiával nézek a jövőbe, s köszönöm a Cafénak, hogy a csapatuk része lehettem” – búcsúzik Varga Gábor a cégtől.