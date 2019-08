Versenyt hirdet a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

A kategóriagyőztesek nyereménye egy-egy Startup Budapest Package, amelynek részeként a legjobb startupok kiállítási lehetőséghez jutnak a november 28-i Startupok Éjszakája 2019 rendezvényen és a BVK üzleti innovációt támogató egyéb rendezvényein, szerepelhetnek a BVK angol nyelvű innovációs kiadványában, továbbá a kiválasztottak számára a BVK médiakapcsolatai, valamint Budapest városdiplomáciai kapcsolatrendszerének támogatása is rendelkezésükre állnak majd egy éven át.

2019-ben a BVK lett a Startup Europe Awards (SEUA) verseny magyar országmenedzsere. Az együttműködésnek köszönhetően a 10. Be Smart startup verseny egyben a SEUA magyarországi döntője is.

A meghirdetett 19 kategórián felül három különdíjat is átadnak: a startupok közül a Best Female Entrepreneur különdíjat egy vagy több olyan női startupper nyerheti el, akik co-founderként szerepelnek a startupban és a versenyen pitchet tartanak.

Versenyt hirdetnek a hazai önkormányzatok között a Best Public Administration for Startups díj elnyeréséért, továbbá a magyar média körében a Best Media Partner cím kivívásáért is. Az utóbbi két különdíj megpályázásának feltételeiről hamarosan hírt adnak online felületeiken.

A versenykiírás elérhető a BVK weboldalán.