Versenyt hirdet a Lexus

Elindult a jelentkezés a Lexus International éves dizájnversenyére: a Lexus Design Award immár nyolcadik alkalommal nyújt lehetőséget fiatal tervezők számára, hogy bemutassák tehetségüket.

A programot folyamatosan fejlesztik; célja az inspiráció, amely a szebb holnap eljövetelét segítő újításokat eredményez - írják.

A tavalyihoz hasonlóan a jelentkezőknek most is azt kell bemutatniuk, hogy kreatív ötleteik milyen módon fejezik ki a Lexus három fontos jellemzőjét: előrelátó, innovatív és magával ragadó. A pályázóknak emellett azt is hangsúlyozniuk kell, hogy a dizájn milyen módon veszi figyelembe az egyén és a társadalom szükségleteit. A Lexus 2020 elején jelenti majd be a hat döntős nevét, akik egyedülálló és rendkívüli mentorálási programban vehetnek részt New Yorkban, ahol különböző területek vezető dizájnerei adnak majd nekik tanácsokat.

A prototípusok bemutatása és a győztes kihirdetése a Milánói Dizájn Hét sajtónapján történik, nemzetközi színpadon. A Lexus Design Award bíráinak és mentorainak teljes listáját 2019 őszén jelentik be. A Lexus Design Award versenyére 2019. augusztus 1-től október 14-ig lehet jelentkezni.