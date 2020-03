Vespucci Partners, az új okos tőkealap-kezelő, mely amerikai-magyar hibrid startupokat nevel

A tavaly ősszel indult, budapesti székhelyű tőkealap, a Vespucci Partners missziójaként jelölte ki, hogy hidat teremtsen a közép-kelet-európai régió és az Egyesült Államok között.

Honnan ered a Vespucci név?

A Vespucci név egyeseknek különlegesen hangozhat egy itthoni tőkealap neveként, pedig érdekes módon magyar eredetű az elnevezés. A legtöbben nem tudják, de Vespucci Partners, nem másról, mint az államalapító I. István fiáról, Szent Imréről kapta a nevét. Az olasz felfedező arról volt híres, hogy elsőként ismerte fel, hogy egy új kontinensre jutottak el, ezért lett ő a névadója az Újvilágnak. A haladó szellemű Vespuccinak az volt a célja, hogy általa minél több európainak lehetősége legyen megismerni a távoli kontinens rejtelmeit. A Vespucci Partners szintén lehetőséget szeretne adni az innovatív, felfedező szellemű európai startupoknak, hogy eljussanak és sikereket arassanak Amerikában.

Mit kell tudni a hibrid startupokról?

A Vespucci Partners a növekedést azt úgynevezett hibrid modellel látja elképzelhetőnek. A modell lényege, hogy a startupnak Magyarországon indul el a működése és az alap segíti őket a befektetés után abban, hogy megvessék a lábukat, illetve elindítsák értékesítésüket az amerikai piacon, majd onnan vonjanak be következő körös befektetőket. A Vespucci a befektetés pillanatától kezdve azon dolgozik, hogy segítse portfólió cégeit abban, hogy megtalálják a megfelelő csapattársat az adott célpiacon, aki beintegrálható az alapítói csapatba. Ezt azért látják szükségesnek, mert legtöbb esetben az alapítói csapatok a CEE régióban éltek és dolgoztak életük nagy részében. Még ha kiválóan ismerik is a célpiac nyelvét, nem feltétlenül ismerik a tárgyalási szokásokat, nem rendelkeznek az adott piacon helyismerettel és kiterjedt kapcsolati hálóval. Egy nemzetközi piacon versenyző startupnak pedig nincs ideje arra, hogy megvárja, amíg az alapítók asszimilálódnak az új környezethez, mivel ez akár éveket is igénybe vehet. Azonban, ha bevesznek egy helyi kulcsembert a csapatba, akkor azonnal képesek lehetnek a célpiacon is megvetni a lábukat. Itt a csapat mellett nyilván más segítségekre is szükség van, hogy kilépjenek egy új távoli nemzetközi piacra. A Vespucci ezen az ágon is partnerekkel dolgozik együtt a “soft-landing programjuk” keretében.

És mi a helyzet a fordított hibrid csapatokkal?

A hibrid startupok mellett a Vespucci nagy hangsúlyt fektet a fordított hibrid modellben dolgozó startupok megtalálására is. Itt olyan cégekre gondolnak, amelyek az amerikai piacról indulnak, ottani értékesítési lábbal rendelkeznek, de a fejlesztésüket pedig Magyarországra helyezik át. Decemberben, számos nemzetközi társbefektetővel az oldalukon be is fektettek egy hatalmas globális potenciállal rendelkező cleantech startupba, a Transcendbe. A startup fejlesztése teljes mértékben itt zajlik Magyarországon és bőszen keresnek is újabb magyar fejlesztőket.

Miért egyedülálló a Vespucci csapata?

A hibrid jelleg a Vespucci csapatának összetételében és gondolkodásmódjában is visszaköszön. A csapat egyrészt californiai, startupos tapasztalattal rendelkezik, ezáltal ismerik a startup alapítók gondolkodását és megértik a perspektívájukat, másrészt pedig többéves, hazai és külföldi befektetői múlttal.

"Teljesen új, Szilikon-völgy-beli perspektívából közelítjük meg a startupokat és az ökoszisztéma fejlődését, ugyanis szeretnénk elterjeszteni az amerikai vállalkozói gondolkodásmódot itthon is. Alapvető stratégiánk és célunk, hogy hidat teremtsünk a közép-keleti-európai startupok és az USA startup ökoszisztémája között. Egyrészt azáltal, hogy projekteket exportálunk az amerikai piacra úgy, hogy közben természetesen megtartják a magyar lábukat. Másrészt azzal, hogy amerikai startupokat importálunk a magyar piacra, úgy hogy az erős értékesítési águk az amerikai piacon marad, míg a fejlesztésüket Magyarországra helyezik át" – nyilatkozta Sohajda Júlia, a Vespucci egyik alapítója és managing partnere.

A Vespucci Partners nem csak a rendkívüli menedzsmentje, hanem a befektetési folyamat gyorsasága miatt is egyedülálló. Amennyiben minden szükséges dokumentummal rendelkezik egy startup és zökkenőmentesen zajlik az átvilágítás, a befektetési folyamat akár 3 hónap alatt is végbemehet. A Vespucci csapata és szakértői széleskörű tapasztalatának köszönhetően minden, a startupok számára releváns területen, illetve kapcsolati hálójának felhasználásával aktívan támogatja csapatainak munkáját a tőkebevonás után is.

Miért az USA?

Amerika népszerű desztináció a magyar startupok körében, körülbelül 70 százalékának 5 éves tervében szerepel az ottani piacra lépés. Az USA azért előnyös cél egy startup számára, mert egy hatalmas, homogén piac, abból adódóan, hogy az egész egy nagy ország. Sokkal gyorsabban lehet skálázódni és növekedni, mint például az európai piacon, ahol sok különböző kisebb piacot kell egyesével személyre szabottan meghódítani. Az amerikai piacra való kijutásban a Vespucci kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének segítségével segíti a csapatokat. Célja, hogy támogassa a portfólió csapatait abban, hogy hosszú évek helyett, akár fél éven belül meg tudják tenni ezt a lépést.

"A nemzetközi kapcsolati hálónkkal folyamatosan segítjük a portfólió cégeinket és a számunkra potenciális startupokat. Tavaly például meghívtuk Magyarországra a világ egyik legnevesebb startup akcelerátorának, a Tech Stars-nak az egyik igazgatóját és szerveztünk neki egy demo napot 15 csapatunkkal. Ennek az eseménynek az eredményeként az egyik biotech startup, a Poliloop be is jutott a Tech Stars abudhabi-i programjába, melyen jelenleg is részt vesznek" – mesélte Sohajda Júlia.

Kiket keresnek?

A tőkealap céljául tűzte ki, hogy megtalálja és felkarolja azokat a közép-kelet-európai startupokat, melyek valóban úttörő, innovatív termékekkel rendelkeznek és átsegítse őket a nemzetközi terjeszkedés képzeletbeli hídján. A tőkealap globális növekedési potenciállal rendelkező, elsősorban az amerikai piacot célzó Seed és Series A fázisú, valós piaci szükségletet kiszolgáló, skálázható termékkel rendelkező startupokba fektet be iparágtól függetlenül. A tőkealap számára a legfontosabb tényező a csapat. Elsősorban az alapítókba fektetnek be és őket világítják át, ugyanis ők a startup lelke és motorja.