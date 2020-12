Videóra cserélik a bort idén karácsonykor a hazai cégek

A koronavírus-járvány átalakítja a céges ajándékozást is. A kommunikációs szakember szerint a legjobb és legemlékezetesebb meglepetések a személyre szóló üzenetek, például egy rövid videó.

A vírushelyzet miatt idén az online világban történik sok minden, az otthoni munkavégzéstől a kultúrán át a digitális oktatásig. Nincs ez másképp a céges ajándékozással sem.

"Karácsonykor a legtöbb cég meglepi valamivel az ügyfeleit. A legáltalánosabb, hogy képeslapot vagy valamilyen ajándékcsomagot küldenek, ezek közül is a legnépszerűbb sokáig a bor vagy más alkohol volt. Idén azonban más a helyzet: a koronavírus-járvány miatt nincs lehetőség személyes találkozókra, a home office miatt pedig sokan meg sem próbálnak futárral ajándékokat küldeni" – mondta Langmár Zsuzsa kommunikációs szakértő.

Az online ajándékozásnak is van etikettje

A szakember úgy véli, hogy idén vállalkozások ezrei döntenek majd az online ajándékozás mellett. Sokan számíthatnak főleg élményalapú meglepetésekre vagy vásárlási utalványokra – de az sem mindegy, hogy ezeket milyen formában adjuk át.

"Ahogy a klasszikus, úgy az online ajándékozásnak is van etikettje. Érezniük kell a megkülönböztetett figyelmet azoknak, akik egész évben kitartottak mellettünk. Mindenképp azt javaslom, hogy egy sablonoktól mentes, személyes üzenet kíséretében küldjünk ajándékokat e-mailben. Erre tökéletes lehet egy jól megírt levél, egy közös fotóval ellátott képeslap vagy egy személyre szóló videóüzenet is" – nyilatkozta Langmár Zsuzsa.

Videóban köszönik meg

Üzleti körökben eddig kevésbé volt elterjedt, de még az idei év slágere is lehet a "videós képeslap".

"Mi például most arra készülünk, hogy félperces, egyénre szabott videókkal köszönjük meg a partnereinknek az együttműködést – egy ilyen figyelmesség még önmagában is akkora benyomást tehet rájuk, amekkorát a legdrágább üveg bor sem tudna" – fogalmazott a Langmár Kommunikáció vezetője.

A szakértő másoknak is azt ajánlja, hogy fontolják meg a céges videóüzenetek küldését, amelyeket el lehet készíteni egészen modern formában, zenével, animációval, céglogóval is. Ezek a lendületes kisfilmek egy rövid impulzussal adják át a partnernek, hogy fontos a cég számára. Ha házon belül nincs rá kapacitás, könnyen ki is lehet szervezni ilyesmit egy hozzáértő kommunikációs cégnek.

Maradjunk kapcsolatban!

"Általánosságban elmondható, hogy a cégek sajnos elhanyagolják a régi ügyfeleiket. Nincsenek folyamatos kommunikációban azokkal, akiktől a bevételük származik, hanem mindig újakat keresnek – ami ráadásul mindig sokkal költségesebb. Személyes küldetésem, hogy ezen változtassunk" – mondta Langmár Zsuzsa.

Az üzleti kommunikációs szakértő úgy látja, hogy kulcsfontosságú a folyamatos kapcsolattartás, főleg az olyan bizonytalan időszakokban, mint amilyet most is megél az emberiség a vírus miatt.

Ennek egy eszköze lehet például, ha rendszeresen készítünk hírleveleket. Mint mondja, egy rossz minőségű hírlevél is 8-10% megnyitási arányt ér el, míg egy jól szerkesztett vagy személyes üzenet ennek a többszörösét produkálja.

Egész évben kommunikálnunk kellene

A kommunikációs szakember hozzátette: a legjobban akkor cselekszünk, ha évente egyénileg is többször felkeressük az ügyfeleinket. Ez a cégünk érdeke, hiszen minél több a kimenő kommunikáció a partnerek felé, annál több a bevételünk.

"A karácsony mellett fix pont lehet a húsvét, a névnap vagy a születésnap is, de valójában egyáltalán nem muszáj ilyen alkalmakhoz kötni a közvetlen kommunikációt. Nálam például az vált be, hogy naponta öt ügyfelemmel beszélek telefonon, és hetente hírlevelet küldök mindenkinek. Ha a folyamatos kommunikáció mégsem volt jelen az év során, a karácsonyi ajándékozás akkor is megfelelő alkalom, melyet megragadva újból felvehetjük az elejtett fonalat az ügyfélnél" – tette hozzá Langmár Zsuzsa.