„Kösd be az öved az online térben is!” szlogennel indított edukációs kampányt a Simple applikációt és a SimplePay online fizetési megoldást fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil.

Legyen szó akár műszaki cikkről, ruháról vagy koncertjegyről, napjainkban már rengetegen az online térben intézik vásárlásaikat. Nagyon sok, a szolgáltatásokba épített, biztonsági megoldás áll rendelkezésre, hogy kockázatmentes fizetést biztosítsanak a kereskedők a vásárlásaink során. Ahhoz azonban, hogy valóban biztonságban lehessünk az online térben, ismernünk kell az esetleges ránk leselkedő veszélyeket, és használnunk az ezek kivédésére szolgáló megoldásokat – ezek bemutatására indít edukációs kampányt az OTP Mobil.

Az online vásárlás és mobilfizetés biztonságáért tennünk kell – ahogy autóvezetésnél is csak akkor nyújt védelmet a biztonsági öv, ha bekapcsoljuk azt. Közel 60 éve, 1959-ben vezették be a hárompontos biztonsági övet az autózás területén, aminek használata mára triviálisnak tűnik. Ennek ellenére sokan a mai napig egyfajta nyűgként élik meg, ahogy az online fizetési lehetőségek megismerését is. Azok között pedig, akik az internetes fizetést választják, előfordul olyan, aki „nem kapcsolja be a biztonsági övét”, vagyis nem használja a modern fizetési megoldások nyújtotta biztonsági lehetőségeket.

„Az OTP Mobil a kampánnyal szeretné elérni, hogy a különböző, mára rutinszerű online és mobilfizetési megoldások használata során a felhasználók ismerjék a biztonsági kockázatokat, és tisztában legyenek azokkal a lehetőségekkel, megoldásokkal, amelyekkel kivédhetők az esetleges támadási kísérletek” – mondta el Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezető igazgatója.

A napokban induló edukációs kampány részét képezi egy videósorozat is, amelyben a cég képviselői mellett külső szakértők fogják bemutatni az online fizetés valós kockázatait, és ezek megoldási lehetőségeit.

„Szakembereinkkel megmutatjuk azokat a biztonsági megoldásokat, amelyek a szolgáltatásokba beépülve segítik a felhasználókat. Emellett a videókban olyan szakszavak jelentéseit is tisztázzuk, amelyek a mindennapi közbeszédben is szerepelnek, de jelentésükkel talán mégsem vagyunk egészen tisztában. Ilyen többek között az adathalászat, a VPN vagy éppen az adattárolás” – ismertette a kampány néhány témáját az ügyvezető igazgató.

A kampány során arról is szó lesz, hogy miért és milyen információk cserélnek gazdát egy-egy vásárlási tranzakció során. Mindemellett a kampány részeként az OTP Mobil kutatást végez, amelyben felméri, hogy a lakosságnak milyen félelmei vannak a fizetési megoldásokkal kapcsolatban, illetve mennyire felkészültek azon biztonsági lehetőségekből, amelyekkel egy modern fizetési megoldásnak rendelkeznie kell napjainkban.