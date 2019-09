A Siófokon jelenleg is zajló Content Plage marketing konferencia a haladó tudás mellett igazi meglepetést tartogat: egyetlen nap alatt elkészül egy 48 oldalas szakmai magazin, a Kontent tartalommarketing-magazin különszáma.

A konferenciát szervező Kreatív Kontroll által kiadott Kontent tartalommarketing-magazin kihelyezett szerkesztősége vállalta, hogy világrekordként egyetlen nap alatt, a siófoki helyszínen összeállít egy 48 oldalas szakmai magazint, amelyet a nyomda még a konferencia végére elkészít és leszállít.

A rekordkísérlet a hírek szerint sikeresen halad. A szerkesztőség tagjai és a felkért szakértő szerzők a konferencia első napján megírták a cikkeiket (de érkezett anyag olyan szerzőtől is, aki útban a konferencia felé, a London-Budapest repülőjáraton foglalta össze gondolatait).

A cikkek nemcsak azért különlegesek, mert a Content Plage marketing konferencia elhangzott előadásainak témáin alapulnak, azokat árnyalják tovább. Hanem azért is, mert a hallgatóság is aktívan részt vett az elkészítésében. A Content Plage fő támogatója, a NetMasters Europe Kft. nyitott szerkesztőséget állított fel közvetlenül a Balaton partján, a konferenciateremből pedig élő bejelentkezések segítségével lehetett követni az eseményeket. A Kontent-stáb kérésére a konferencia résztvevői a szünetekben személyesen is felkeresték a szerkesztőséget és saját kampányaik, kommunikációjuk tapasztalataival, statisztikáikkal, tanulságos marketingsikereikkel gazdagították az íródó cikkeket.

Az elkészült cikkeket 4 grafikus tördelte párhuzamosan, majd a magazin a konferencia első napjának végén, a 21 órás lapzárta után útnak indult a nyomda felé, ahonnan a tervek szerint a konferencia mai zárására érkezik meg. A Creative Print nyomda vállalta a kihívást, hogy 6 munkatársuk 618 perc alatt nyomtatott formába varázsolja a Kontent tartalommarketing-magazin Content Plage különszámát.