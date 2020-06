Vodafone: technológiánkkal a magyar gazdaság újjáépítéséért

„Magyarország világviszonylatban is kiemelkedő minőségű hálózati infrastruktúrája, és ennek keretében a Vodafone Magyarország is jól vizsgázott az elmúlt hónapokban. Szolgáltatói oldalról kijelenthetjük, hogy ebben az időszakban sikerrel teljesítettük első számú prioritásunkat: kapcsolatban tartottuk Magyarországot a járványügyi védekezés szakaszában, amikor a kapcsolattartás elősegítése volt az elsődleges cél. A válság jelenlegi, második szakasza a gazdaság és a versenyképesség talpra állításáról szól, és ebben az időszakban az infokommunikációs ágazat, így a Vodafone szerepe is abban áll, hogy elősegítse a gazdaság újraindítását az infrastrukturális beruházások és a digitalizáció felgyorsítása révén” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke a 10. jubileumi, online Infoparlament ülésen.

A Vodafone Magyarország a magas minőségű és nagy kapacitású, biztonságos hálózat fejlesztése, a kritikus állami funkciók digitalizációjának felgyorsítása, a digitális esélyegyenlőség szem előtt tartása, a vállalkozások – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások – digitalizációja, valamint a kormányzati döntéshozatalt támogató rendszerek fejlesztése révén járul hozzá Magyarország gazdaságának és versenyképességének talpra állításához.

A Vodafone már megvalósult intézkedései a járványügyi védekezés első szakaszában

A Vodafone márciusban, a járványügyi védekezés első szakaszában, új szolgáltatásaival és kedvezményeivel azonnali támogatást nyújtott a lakosság, a vállalkozások, az oktatás és az egészségügy számára. A Vodafone +15 GB ingyenes adatkeret biztosított lakossági és vállalati ügyfelei számára, nem számította bele az ügyfelek adatkeretébe az oktatási tartalmakat és a pedagógusok számára készült digitális oktatási segédleteket tartalmazó oldalakat, adattal és ingyen beszélgetéssel segítette a legveszélyeztetettebbeket és a frontvonalban dolgozókat. Pénzadományt és digitális eszközöket biztosított a Máltai Szeretetszolgálat és az Ökomenikus Segélyszervezet együttműködésével, hogy az eszközök a leghatékonyabban kerüljenek kiosztásra és célba érjenek a leginkább rászorultakhoz. A Vodafone támogatta a kormányzatot a kért aggregált adatszolgáltatások és adatelemzések révén, hogy a lehető legjobb, tényekre alapozott döntések szülessenek. A Vodafone támogatta applikációk készítését és fejlesztését is, mint az Életmentőt, ami az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Alapítvány közös fejlesztése, és az állam fejlesztésében megvalósult VírusRadart.