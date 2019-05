Wossala Rozinával indítja a grillszezont a SPAR

Idén nyáron Wossala Rozina és a SPAR közös receptfüzete, illetve a műsorvezető főszereplésével készített videók segítik a grillezés iránt rajongó vásárlókat.

„A grillezés a szabadtéri ételkészítés magasiskolája, hiszen a legegyszerűbb ételek mellett igazi ínyenc fogásokat is el lehet készíteni játszi könnyedséggel. Nagy örömmel vállaltam a SPAR felkérését, hiszen magam is gyakran szabadtéren készítem el az ételeket. A grillezés és a BBQ számomra a vidámságot, a családdal, barátokkal eltöltött tartalmas időt és nyári élményeket jelenti. Ehhez reményeim szerint most mi is hozzájárulhatunk olyan fortélyokkal, amelyek magasabb szintre emelhetik az otthoni ételkészítés örömeit, sikereit” – mesélte Rozina.

„A SPAR áruházaiban évek óta egyre nagyobb a kereslet a szezonális grilltermékek iránt, ezért folyamatosan bővítjük az üzletek választékát. Az idei, negyven tételből álló grilláru készletünkben a kedvező árfekvésű termékek mellett növekszik a prémiumkategóriás kínálat is. Kapható lesz fűszerezett bárány- és borjúhús Regnum marhából, Angus érlelt marha steak, illetve érlelt Angus sous-vide marhacomb steak. Egyre többen vásárolnak grillsajtokat, így idén már háromféle – sütéshez ideális – halloumi típusú, scamorza és camembert sajtot kínálunk. Ezen kívül gazdag kínálattal jelentkezünk szószok, fűszerek és salátaöntetek tekintetében is” – ismertette Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.