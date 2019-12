Zöld szépségkirálynőt választottak

64 lány jelentkezett a víztakarékos autómosás úttörőjének számító GreenLine Clean idei szépségversenyére, közülük a zsűri szavazatai és a Facebook-lájkok alapján húszan vehettek részt december 16-án hétfőn az elődöntőben.

A nyertes személyéről öttagú zsűri döntött, melyet Weisz Fanni és férje, Hajmásy Péter, Senánszky Flóra, Maróti Árpád, a GreenLine Clean tulajdonosa, és Varga Zoltán, a cég svájci képviseletének tulajdonosa alkotott. A zsűritagok a megjelenést, a kommunikációt és az összhangot pontozták. Az így kapott pontszámokat összeadták, és délre ki is alakult a 10 fős döntős mezőny.

Fotó: Szőke Szabolcs

A zsűri értékelése alapján végül a 2. udvarhölgy Becker Vivien, az 1. udvarhölgy Juhász Boglárka lett, a 2020-as GreenLine Clean nagykövetének pedig Stoics Alexandrát választották meg. A döntővel egyidejűleg a cég honlapján is lehetett szavazni a lányokra, a több mint tízezer voks alapján pedig az is kiderült, hogy a közönségdíjat Polgár Petra zsebelte be.

A négy díjazott egyaránt részt vehet egy portfóliófotózáson, jövő nyáron pedig együtt utazhatnak el a Balatonra egy Teslával, ahol elektromos hajó biztosítja majd számukra a nyugodt de egyben környezettudatos kikapcsolódást. A győztes, Stoics Alexandra tengerparti utat és modelliskolai képzést nyert a szépségével, továbbá egy éven át ő lesz a cég arca is, amelynek során Weisz Fannival dolgozhat majd együtt.

Maróti Árpád, a GreenLine Clean tulajdonosa arról beszélt a versenyt követően, hogy számukra a legfontosabb a természetesség mellett a jó kommunikációs készség volt, amit sok lányban meg is találtak. „Számos versenyző olyan személyes történetekkel érkezett a versenyre, amik egyeznek a cégünk filozófiájával. A nyertes Stoics Fanni például éppen arról írja a szakdolgozatát, hogy miként lehetne környezettudatosabbá tenni a textilipart, ami a harmadik legszennyezőbb a világon” – magyarázta.

A GreenLine Clean karácsonyra egy jótékonysági akcióval is készült, ami már javában zajlik. Összeállítottak húsz darab díszdobozos ajándékcsomagot, melyből kettőt aukcióra bocsátanak, hármat pedig kisorsolnak. A bevételből a Mosoly Alapítványt támogatják majd Az akció további részleteiről a cég Facebook-oldalán találhat bővebb információt.